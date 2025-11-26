با این خوراکی ها آلودگی هوا را شکست دهید!

خبرگزاری مهر – گروه سلامت: با افزایش سطح آلودگی هوا در کلان‌شهرها، سلامت عمومی به ویژه سیستم تنفسی و ایمنی بدن در معرض تهدید جدی قرار گرفته است و متخصصان تغذیه بر این باورند که اصلاح رژیم غذایی و رعایت اصول تغذیه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی آلودگی هوا داشته باشد.

آزیتا حکمت‌دوست، متخصص تغذیه بالینی، و سیدعلی کشاورز، دیگر متخصص تغذیه، در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارائه توصیه‌های عملی و علمی برای مقابله با اثرات آلاینده‌ها پرداختند.

تقویت سیستم ایمنی با مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها

آزیتا حکمت‌دوست با تأکید بر نقش آنتی‌اکسیدان‌ها در مقابله با رادیکال‌های آزاد ناشی از آلودگی هوا گفت: افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجات رنگی مانند پرتقال، انار، کیوی، انواع کلم، فلفل دلمه‌ای و هویج می‌تواند به خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد کمک کند. همچنین مصرف لبنیات کم‌چرب به دلیل وجود کلسیم، در کاهش جذب برخی فلزات سنگین مؤثر است.

وی افزود: نوشیدن آب کافی و دمنوش‌های ساده نیز می‌تواند به دفع سموم از بدن و حفظ رطوبت مجاری تنفسی کمک کند و مصرف مغزها و دانه‌های خام مانند گردو، بادام و تخمه آفتابگردان، به دلیل دارا بودن ویتامین E و اسیدهای چرب مفید، در کاهش التهاب مؤثر هستند.

انتخاب غذاهای سبک و اجتناب از خوراکی‌های ناسالم

این متخصص تغذیه ادامه داد: در روزهای آلوده، جایگزینی غذاهای سبک مانند سوپ‌ها و آش‌ها به جای وعده‌های سنگین، فشار متابولیکی بدن را کاهش می‌دهد و گزینه مناسبی برای مقابله با اثرات آلودگی است. غذاهای چرب و سرخ‌کرده التهاب بدن را افزایش داده و دستگاه گوارش را تحت فشار قرار می‌دهند، بنابراین بهتر است مصرف آن‌ها کاهش یابد.

حکمت‌دوست با اشاره به نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های نامناسب تأکید کرد: زیاده‌روی در مصرف نوشابه، شیرینی و خوراکی‌های قندی اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید می‌کند و همچنین نوشیدنی‌های کافئین‌دار موجب دفع آب از بدن شده و خشکی مجاری تنفسی را افزایش می‌دهند و تنقلات شور و پرنمک شرایط بدن را نامساعدتر می‌کنند.

توجه ویژه به گروه‌های حساس

وی در پایان گفت: سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران تنفسی باید در روزهای آلوده با دقت بیشتری اصول تغذیه‌ای را رعایت کنند و رعایت رژیم غذایی سالم می‌تواند تا حد زیادی اثرات منفی آلودگی هوا را کاهش دهد.

تغذیه سالم؛ سپر دفاعی اصلی در برابر بیماری‌های فصلی

سیدعلی کشاورز، دیگر متخصص تغذیه، نیز با تأکید بر نقش تغذیه سالم در تقویت سیستم ایمنی گفت: مصرف روزانه حداقل دو لیوان شیر کم‌چرب و میوه‌ها و سبزیجات تازه، به ویژه آن‌هایی که سرشار از ویتامین C هستند مانند پرتقال، کیوی، فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی، می‌تواند اثرات آلاینده‌ها را کاهش دهد. همچنین مایعات فراوان مانند آب، سوپ، آش و دمنوش‌های طبیعی موجب رقیق شدن ترشحات تنفسی و تسهیل دفع سموم از بدن می‌شوند.

کشاورز هشدار داد: کودکان و سالمندان به دلیل حساسیت بیشتر سیستم تنفسی، در روزهای با آلودگی شدید بیش از سایر افراد در معرض خطر هستند و توصیه کرد از خروج غیرضروری این گروه‌ها از منزل جلوگیری شود و در صورت امکان از دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی استفاده شود.

راهکارهای تغذیه‌ای برای فصل سرد و پیشگیری از بیماری‌ها

این متخصص تغذیه در ادامه افزود: رعایت رژیم غذایی متعادل بر اساس چهار گروه اصلی غذایی شامل غلات، لبنیات، سبزیجات و منابع پروتئینی مانند گوشت، مرغ، ماهی و تخم‌مرغ، موجب افزایش مقاومت بدن در برابر ویروس‌ها و کاهش ابتلاء به سرماخوردگی و آنفلوآنزا می‌شود و غلات مانند نان و برنج منبع انرژی هستند، لبنیات مانند شیر و ماست کلسیم و پروتئین باکیفیت فراهم می‌کنند، سبزی‌ها و میوه‌ها به دلیل داشتن فیبر، ویتامین‌ها و رنگدانه‌های آنتی‌اکسیدانی نقش ضد سرطانی دارند و پروتئین‌ها به بازسازی سلول‌ها و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کنند.

وی همچنین به گروه‌های خاصی که ممکن است رژیم غذایی متعادلی نداشته باشند اشاره کرد و گفت: افرادی که مشکلات گوارشی، دیابت، دندان پریده‌گی یا بیماری‌های مزمن دارند، باید تحت نظر پزشک از مکمل‌های غذایی استفاده کنند تا نیازهای تغذیه‌ای بدنشان جبران شود.

به گزارش مهر؛ رعایت اصول تغذیه‌ای صحیح، مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه، لبنیات کم‌چرب، مغزها و دانه‌ها، مایعات کافی و اجتناب از غذاهای چرب و قندی، می‌تواند به عنوان سپر دفاعی بدن در برابر آلودگی هوا عمل کند و علاوه بر کاهش اثرات آلاینده‌ها، مقاومت سیستم ایمنی را در برابر بیماری‌های فصلی تقویت کنند.