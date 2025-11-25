سعید مهرسروش، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان اورژانس تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شاخص آلودگی هوا در روزهای اخیر، مجموعهای از توصیههای پیشگیرانه و مراقبتی را برای شهروندان تشریح کرد.
مهرسروش با تأکید بر اینکه آلودگی هوا بیشترین اثر را بر گروههای حساس دارد، گفت: کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۵۵ سال، بیماران قلبی و تنفسی و همچنین زنان باردار باید در روزهای اوج آلودگی تا حد امکان از منزل خارج نشوند و در محیط بسته بمانند.
وی افزود: در این شرایط بهتر است در و پنجرهها بسته بماند و در صورت وجود دستگاه تصفیه هوا، فیلترهای هِوا فعال باشد و در نبود این دستگاه، استفاده از بخور سرد میتواند به کاهش خشکی و تحریک تنفسی کمک کند؛ اما بخور های چرب اصلاً توصیه نمیشود.
معاون پژوهشی اورژانس تهران استفاده از ماسکهای مناسب را برای افرادی که ناچار به تردد هستند ضروری دانست و تصریح کرد: برای آلودگی هوا تنها ماسکهای N95 کارایی دارند و ماسکهای جراحی معمولی هیچ نقشی در جلوگیری از ورود ذرات معلق ریز ندارند.
وی درباره رعایت نکات مهم هنگام بازگشت به منزل نیز گفت: فرادی که در محیط بیرون کار میکنند بهتر است قبل از حضور در فضای داخلی دوش بگیرند تا از انتقال ذرات آلاینده به محیط خانه جلوگیری شود.
مهرسروش همچنین به ضرورت تغذیه مناسب اشاره کرد و اظهار داشت: در روزهای آلوده، مصرف مایعات فراوان، شیر، و مواد غذایی حاوی آنتیاکسیدانها مانند میوه و سبزیها بسیار کمککننده است. در مقابل، باید از مصرف تنقلات فراوریشده مثل چیپس، پفک، سوسیس و کالباس پرهیز شود.
وی در توضیح علائم احتمالی ناشی از آلودگی شدید هوا گفت: در حال حاضر آلودگی هوا در حدی نیست که باعث مسمومیت حاد شود، اما میتواند علائم بیماران قلبی و تنفسی را تشدید کند و در صورت بروز تنگینفس، درد قفسهسینه یا علائم هشدار، مردم باید با سامانه ۱۱۵ تماس بگیرند و طبق راهنمایی کارشناسان اقدام کنند و در صورت نیاز نیز آمبولانس اعزام خواهد شد.
