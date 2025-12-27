  1. استانها
  2. گیلان
۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۲

وزش باد گرم در گیلان از ظهر شنبه؛ منابع طبیعی هشدار داد

وزش باد گرم در گیلان از ظهر شنبه؛ منابع طبیعی هشدار داد

رشت- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به پیش‌بینی وزش باد گرم از ظهر شنبه گفت: این شرایط جوی خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان را افزایش می‌دهد.

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی وزش باد گرم از ظهر امروز شنبه، اظهار کرد: با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت هوا، احتمال بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان به‌طور جدی وجود دارد.

وی از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران خواست از روشن کردن آتش در طبیعت، به‌ویژه در مناطق جنگلی و حاشیه مراتع خودداری کنند و افزود: هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با تأکید بر آماده‌باش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان تصریح کرد: در صورت مشاهده دود یا آتش، شهروندان مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره‌های اعلام‌شده به نیروهای امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهند.

مرزبانی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگل‌ها وظیفه‌ای همگانی است و همکاری مردم نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان دارد.

کد خبر 6702874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها