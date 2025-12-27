وزش باد گرم در گیلان از ظهر شنبه؛ منابع طبیعی هشدار داد

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی وزش باد گرم از ظهر امروز شنبه، اظهار کرد: با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت هوا، احتمال بروز آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی استان بهطور جدی وجود دارد.
وی از شهروندان، گردشگران و بهرهبرداران خواست از روشن کردن آتش در طبیعت، بهویژه در مناطق جنگلی و حاشیه مراتع خودداری کنند و افزود: هرگونه سهلانگاری میتواند منجر به خسارات جبرانناپذیر به منابع طبیعی شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با تأکید بر آمادهباش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان تصریح کرد: در صورت مشاهده دود یا آتش، شهروندان مراتب را در اسرع وقت از طریق شمارههای اعلامشده به نیروهای امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهند.
مرزبانی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگلها وظیفهای همگانی است و همکاری مردم نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث و صیانت از سرمایههای طبیعی استان دارد.
