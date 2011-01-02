آتش سوزی جنگل های آمل ادامه دارد/عامل حریق دستگیر شد

عبدالرضا گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل با اشاره به اینکه آتش سوزی جنگلهای منطقه زائرسرآمل از صبح جمعه آغاز شده و تاکنون خاموش نشده است، افزود: تلاش های نیروهای امدادی برای اطفای حریق آتش‌سوزی در منطقه جنگلی آمل، همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون حدود 30 نفراز نیروهای یگان حفاظت و کارکنان منابع طبیعی و مردم محلی مشغول اطفای حریق در این منطقه صعب العبور جنگلی هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی آمل با اشاره به اینکه درآتش‌سوزی جنگل‌های منطقه زائرسر لهاش درختان با ارزش جنگلی ازنوع ممرز، توسکا، آزاد وگونه های دیگرکه در آتش سوخت،تصریح کرد: متاسفانه تاکنون بیش از 20 هکتار از این اراضی جنگلی در آتش سوخت.

گروسی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی نیروهای امدادی از سایر دستگاهای اجرایی که برای اطفاء حریق در منطقه حضور داشتند به علت خستگی از اوخر دیشب منطقه را ترک کردند، گفت: با وجود حضور نیروهای یگان حفاظت و کارکنان منابع طبیعی و مردم محلی، باران الهی تنها نجات بخش خاموشی آتش سوزی جنگل های منطقه است.

وی اضافه کرد: متاسفانه صعب العبورو صخره ای بودن منطقه جنگلی لهاش، اطفای حریق را برای نیروهای امدادی مشکل ساز کرده بود.

رئیس اداره منابع طبیعی آمل اضافه کرد: نیروهای امدادی درمحل آتش سوزی با قطع درختان در مسیر آتش و گودبرداری زمین از سرایت آتش به سایر مناطق اقدام کردند.

گروسی با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت و کارکنان منابع طبیعی یکی از عوامل محلی را که گمان می رفت عامل اصلی وقوع آتش سوز در منطقه جنگلی لهاش باشد شناسایی کردند، افزود: این فرد هم اکنون شناسایی شده و متاسفانه به آتش زدن جنگل این منطقه ونحوه و محل آن نیز اعتراف کرده واکنون با تشکیل پرونده تنظیمی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی از شکارچیان ودامداران مناطق جنگلی این بخش خواست با دیدن دودی ناشی از آتش سوزی های کوچک مراتب را به دهیاران روستاهای اطراف ومنابع طبیعی اطلاع دهند.

آتش سوزی دو هفته گذشته نیز حدود 20 هکتار از جنگلهای منطقه زائرسر لهاش بخش مرکزی آمل را نابود کرده بود.

درحوزه استحفاظی شهرستان آمل حدود 295هزارهکتارجنگل و مرتع وجود دارد.



