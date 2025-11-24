هجمه شدید امارات به ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، امارات ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان را به سنگ اندازی در مسیر صلح در سودان متهم کرد.

ریم الهاشمی وزیر مشاور دولت در امور همکاری بین المللی امارات گفت: ژنرال البرهان بار دیگر همه تلاشهای مربوط به صلح را با مخالفت با طرح صلح آمریکا برای سودان مورد مخالفت قرار داد. ملت سودان تاوان می دهند.

وی ژنرال البرهان را متهم به مخالفت با برقراری آتش بس کرد و او را مانعی در مسیر صلح در سودان قلمداد کرد.

این دیپلمات اماراتی گفت: سازمان ملل اوضاع در سودان را بدترین فاجعه انسانی عصر جدید دانسته است. از کمک ها به عنوان سلاح استفاده می شود و غیرنظامیان عامدانه گرسنه نگه داشته می شوند.

ریم الهاشمی تاکید کرد: وحدت تلاشهای منطقه ای و بین المللی در توقف فجایع علیه غیرنظامیان بسیار اهمیت دارد. روندی باید طی شود که سودانی امن و یکپارچه و قابل زندگی را شاهد باشیم.

گفتنی است که پیش از این، عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان اعلام کرده بود: اگر امارات بخشی از گروه چهارجانبه باشد، سودان معتقد است که این گروه چهارجانبه کارساز نیست، به ویژه از آنجایی که تمام جهان شاهد بوده است که امارات از شورشیان علیه دولت سودان حمایت می‌کند.

او تأکید کرد که پذیرش آن به عنوان میانجی در این بحران امکان‌پذیر نیست.

البرهان گفت: روایتی که «مسعد بولس» مشاور ارشد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره تسلط گروه اخوان در داخل ارتش ترویج می‌دهد، چیزی جز تاکتیکی برای ترساندن نیست و صحبت درباره حضور اخوانی‌ها در داخل نهاد نظامی نادرست و کذب است.

فرمانده ارتش سودان طرح چهار جانبه را بدترین پیشنهاد ارائه شده دانست؛ زیرا حضور نیروهای مسلح را ملغی کرده و خواستار منحل شدن همه دستگاه‌های امنیتی و باقی ماندن شبه شورشیان در مناطق حضورشان است.

وی تاکید کرد: هیچکس نمی‌تواند «حمدوک و حمیدتی» را بر ما تحمیل کند. ما نگران این هستیم که مسعد بولس مانعی در مسیر صلحی باشد که همه مردم سودان خواهان آن هستند. بولس تهدید کرده و می‌گوید دولت مانع ورود کاروان‌های بشردوستانه بوده و از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است.

فرمانده ارتش سودان بر اراده خود برای تداوم مبارزه تا نابودی نیروهای واکنش سریع تاکید کرد و افزود: ما خواهان جنگ نبوده و مخالف صلح نیستیم، اما هیچکس نمی‌تواند ما را تهدید یا شروطی را بر ما دیکته کند.

البرهان طرح ارائه شده را بدترین طرح دانست و افزود: ما این طرح را بی طرف نمی‌دانیم. فرستاده آمریکا به دنبال دیکته کردن شروط خود است.