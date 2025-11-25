به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری سازمان عفو بین الملل، این سازمان امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای نیروهای واکنش سریع را به ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در سودان، به ویژه در شهر فاشر متهم کرد.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت که جهان نباید چشم خود را ببندد و اخبار مربوط به حمله نیروهای واکنش سریع به فاشر را نادیده بگیرد، آن هم در حالی که روایت بازماندگان از جنایت‌های غیرقابل تصور در این شهر حکایت دارد.

وی افزود: این خشونت مداوم و گسترده علیه غیرنظامیان، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.

کالامار امارات را به تسهیل جنایات نیروهای واکنش سریع متهم کرده و افزود که حمایت مداوم امارات از این نیروها، چرخه خشونت مداوم علیه غیرنظامیان در سودان را تشدید می‌کند. وی از جامعه بین‌المللی خواست تا بر ابوظبی فشار بیاورد تا حمایت خود را از نیروهای واکنش سریع متوقف کند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین شهادت ۲۸ بازمانده از خشونت‌ها در فاشر را که در مصاحبه با آنها در اردوگاه‌های آوارگان در چاد در مرز غربی سودان و در شهرهای طویله و الطینه در داخل سودان مستند کرده، منتشر کرد.

عفو بین‌الملل از طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأثیرگذار خواست تا اقدامات لازم را برای توقف فروش یا عرضه سلاح و تجهیزات مرتبط به همه طرف‌های درگیری انجام دهند و فشار دیپلماتیک فوری بر رهبری نیروهای واکنش سریع وارد کنند تا حملات خود را علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی علیه زنان و دختران، متوقف کنند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، از پایان ماه گذشته بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی از فاشر به شهرهای مجاور فرار کرده‌اند و بیش از ۴۰ هزار نفر نیز از شمال کردفان فرار کرده اند.

جنگ بین ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و متحد سابقش محمد حمدان دقلو، فرمانده نیروهای واکنش سریع در آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد و منجر به بدترین بحران انسانی با آواره شدن بیش از ۱۲ میلیون نفر و کشته شدن ده‌ها هزار نفر شد.

نیروهای واکنش سریع در پایان ماه گذشته کنترل شهر فاشر در شمال دارفور را در دست گرفتند که منجر به آواره شدن بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی شد. گزارش‌هایی از اعدام‌های دسته‌جمعی میدانی، خشونت جنسی و غارت در این شهر منتشر شده است.