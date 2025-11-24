موافقت فرمانده واکنش سریع با آتش بس ۳ ماهه در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که محمد حمدان حمیدتی، فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان، اعلام کرد که موافقت خودم را با آتشبسی انسانی به مدت سه ماه که شامل توقف کامل عملیات نظامی است اعلام میکنم.
وی افزود که این آتشبس در پاسخ به تلاشهای بینالمللی بهویژه ابتکار رئیسجمهور ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، حمیدتی گفته که جنگ مردم سودان را فرسوده کرده و توقف خونریزی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است
به گفته او، این آتشبس با هدف تقویت حفاظت از جان غیرنظامیان، تسهیل رسیدن کمکهای بشردوستانه و ایجاد روزنه امید برای مردمی است که از جنگ آسیب دیدهاند.
حمیدتی خواستار آن شده گروه چهارگانه نقش خود را در تشویق طرف مقابل به همراهی با این اقدام ایفا کند.
وی بر پایبندی نیروهای تحت امر خود به تسهیل فعالیتهای بشردوستانه و همکاری کامل با سازمان ملل متحد و نهادهای امدادی برای کاهش رنج مردم سودان تأکید کرده است.
نظر شما