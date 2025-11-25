به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مدیریت بحران دانشگاه کاشان با صدور اطلاعیه‌ای اظهار کرد: کلاس‌های درسی دانشجویان دانشگاه کاشان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه چهارم و پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری یا به صورت جبرانی توسط استاد درس برگزار خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی امتحانات میان ترم و جلسات دفاعیه که روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، چهارم تا ششم آذرماه برنامه ریزی شده بود با اطلاع قبلی در هفته‌های بعد تشکیل خواهد شد.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی کاشان نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد کلاس‌های درسی این دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری هم به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی علت اصلی این تصمیم را شیوع آنفولانزا و آلودگی هوا دانست و گفت: تمامی کلاس‌ها در سامانه سامانه برگزار خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه هم آمده است: امتحانات میان ترم هفته جاری در تاریخ‌های بعدی که اعلام خواهد شد، برگزار می‌شود.

همچنین در پایان این اطلاعیه آمده است: بخش‌های اداری دانشگاه کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.