تغییرات در برگزاری امتحانات دانشگاه علم و صنعت به دلیل آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، پیرو اطلاعیه استانداری تهران در خصوص آلودگی هوا، معاونت آموزشی دانشگاه نحوه برگزاری کلاسها، جلسات دفاعیه و امتحانات میانترم در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۵، ۶ و ۷ آذر ماه را اعلام کرد:
۱. کلاسهای آموزشی: تمامی کلاسها به صورت مجازی و در سامانه LMS برگزار میشود. جلسات ضبط نیز انجام خواهد شد.
۲. جلسات دفاعیه: جلسات دفاعیهای که پیشتر برای این روزها برنامهریزی شدهاند، به صورت مجازی در سامانه Meeting برگزار خواهد شد. در غیر این صورت، زمان جدید دفاع با هماهنگی تحصیلات تکمیلی اعلام میشود.
۳. امتحانات میانترم: امتحانات دروس علوم پایه در هفته ۱۲ (۱۵ تا ۲۰ آذر) برگزار میشود. امتحانات میانترم دانشکدهها بسته به تصمیم استاد، یا به صورت مجازی یا با تأخیر حضوری برگزار خواهند شد.
معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: جزئیات بیشتر در خصوص امتحانات متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما