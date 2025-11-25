خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پرداخت وام ازدواج سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تسهیل آغاز زندگی مشترک جوانان شناخته می‌شود.

این تسهیلات نه‌تنها پشتوانه‌ای مالی برای زوج‌ها است، بلکه نمادی از سیاست‌های کلان کشور در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شمار می‌رود، در شرایطی که هزینه‌های مسکن، جهیزیه و مراسم ازدواج روزبه‌روز افزایش می‌یابد، نقش وام ازدواج بیش از پیش حیاتی شده است.

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری تصویب شد، اما تجربه خانواده‌ها نشان می‌دهد که اجرای آن همچنان با مشکلات جدی مواجه است.

تأخیرهای چندماهه در پرداخت وام، نه‌تنها امیدها را کمرنگ کرده بلکه فاصله میان شعارهای حمایتی و واقعیت‌های اجرایی را آشکار ساخته است.

اجرای قانون جوانی جمعیت؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: پایه و اساس توسعه هر کشور، برخورداری از نیروی انسانی جوان و پویا است و مسئله جمعیت یکی از موضوعات کلان و راهبردی نظام محسوب می‌شود که بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای جدی در آینده کشور ایجاد کند.

حجت الاسلام محمدسبزی افزود: با وجود گذشت زمان قابل توجهی از تصویب قانون، اجرای کامل مفاد این طرح با چالش‌هایی همراه است و برخی دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: کاهش نرخ تولد و افزایش میانگین سن جمعیت، زنگ خطر جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور است و سیاست‌های جمعیتی باید به طور کامل و مؤثر اجرا شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بانک‌ها به‌رغم تکلیف قانونی همکاری لازم را ندارند و این موضوع موجب افزایش نوبت‌های انتظار و نارضایتی بسیاری از جوانان شده است.

وی اظهار کرد: مجلس با حساسیت ویژه، عملکرد دستگاه‌ها را رصد می‌کند و در صورت ادامه کوتاهی‌ها، گزارش مستنکفین به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

اقدامات گسترده کمیته رسانه ستاد مرکزی جوانی جمعیت دانشکده علوم پزشکی ساوه

رئیس کمیته رسانه جوانی جمعیت دانشکده علوم پزشکی ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح فعالیت‌های کمیته رسانه این ستاد پرداخت و گفت: بازتاب اقدامات حوزه خانواده و جوانی جمعیت در تارنمای رسمی دانشکده، نظارت دقیق بر محتوای رسانه‌ای برای جلوگیری از انتشار مطالب مغایر با سیاست‌های افزایش جمعیت، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی، تولید محتوای هماهنگ با اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت و فضاسازی محیطی در تمام واحدهای زیرمجموعه دانشکده از مهم‌ترین فعالیت‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این شهرستان بوده است.

مرتضی ناصری افزود: تولیدات رسانه‌ای کمیته با هدف فرهنگ‌سازی عمومی و ارتقای فرهنگ سلامت، با محوریت تحکیم بنیان خانواده، اصلاح سبک زندگی و ترویج فرزندآوری انجام شده است.

وی، برگزاری جشنواره چندقلوها با مشارکت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساوه (۲۵ مهر امسال)،اجرای نخستین رویداد «هنر و رسانه جوانی جمعیت»، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی شامل نصب ۶ بیلبورد شهری و توزیع ۲ هزار پوستر در اصناف، فضاسازی در ستاد دانشکده، معاونت‌ها، شبکه‌ها، مراکز بهداشتی، پایگاه‌ها، خانه‌های بهداشت، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها را از جمله اقدامات شاخص این کمیته عنوان کرد.

جهاد رسانه‌ای بسیج؛ هویت‌سازی در عرصه جمعیت و فرزندآوری با تولید محتوای فاخر

مدرس سواد رسانه سپاه ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه جمعیت و تحکیم بنیان خانواده، بخش فضای مجازی بسیج شهرستان ساوه با اجرای برنامه‌های هدفمند سواد رسانه‌ای و برگزاری رویدادهای تولید محتوای انقلابی، گام‌های مؤثری در مسیر فرهنگ‌سازی جمعیت و فرزندآوری برداشته است.

عاطفه عسکری با بیان اینکه این اقدامات از ابتدای سال جاری با محوریت افزایش سواد رسانه‌ای در حوزه جمعیت آغاز شده است، افزود: این برنامه‌ها شامل کارگاه‌های تحلیل محتوای رسانه‌ای، نشست‌های آنلاین تخصصی و دوره‌های آموزش مهارت تولید محتوای اثربخش در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

عسکری ادامه داد: به منظور تحقق جهاد تبیین در فضای مجازی، رویدادهای رقابتی تولید محتوا با مشارکت فعال پایگاه‌های مقاومت بسیج، دانشجویان و فعالان فرهنگی برگزار شد که در آن آثار منتخب با موضوعات «جایگاه خانواده در هویت ایرانی اسلامی» و «فرزندآوری؛ سرمایه ملی» در شبکه‌های خبری بسیج منتشر شده است.

وی با تأکید بر اینکه رسانه امروز میدان جنگ نرم است، گفت: بسیج با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، تولید محتوا را به ابزاری برای زنده‌سازی هویت انقلابی و تقویت باورهای جمعیتی تبدیل کرده است.

مدرس سواد رسانه سپاه ساوه ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر، عرصه مجازی شهرستان ساوه به قطب فعال گفتمان جمعیت و فرزندآوری در استان مرکزی بدل شود.

استان مرکزی بالاترین میزان پرداخت وام ازدواج را دارد

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان مرکزی بالاترین میزان پرداخت وام ازدواج جوانان در کشور را داشته است.

زینب احمدی گفت: استان مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری با تحقق ۵۳.۲ درصد وام ازدواج نسبت به کل متقاضیان، بالاترین میزان پرداخت وام ازدواج جوانان در کشور را داشته است.

وی ادامه داد: تا اول آذرماه سال جاری ۶ هزار و ۷۳۲ فقره وام ازدواج در استان مرکزی پرداخت شده است

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان مرکزی با تأکید بر اهمیت تسهیل ازدواج جوانان، این موضوع را یکی از ارکان پویایی اجتماعی و کاهش آسیب‌های فرهنگی دانست و افزود: تحقق این میزان از پرداخت وام، حاصل تلاش هماهنگ و تعامل سازنده میان نهادهای دولتی، بانک‌های عامل و خود متقاضیان بوده است.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان مرکزی ادامه داد: تسهیل فرایندهای اداری، تسریع در بررسی پرونده‌ها و رفع موانع احتمالی از جمله اقدامات کلیدی در مسیر تحقق این هدف بوده‌اند.

وی گفت: با تداوم همکاری‌ها و رفع چالش‌های موجود، شاهد افزایش بیشتر پرداخت‌ها و تسهیل هرچه بیشتر ازدواج جوانان در ماه‌های آتی خواهیم بود.

روایت مردمی از کندی پرداخت وام ازدواج

با وجود این اقدامات و برنامه‌ها، تجربه مردم نشان می‌دهد که اجرای قانون همچنان با مشکلات اجرایی مواجه است.

مریم حسینی به خبرنگار مهر گفت: بهمن پارسال عقد کردیم و در فروردین برای دریافت وام ازدواج اقدام کردیم تا مقدمات عروسی و تأمین نیازهای اولیه زندگی مشترک را فراهم کنیم که مراسم عروسی ما در شهریور برگزار شد، اما تاکنون وام ازدواج به حساب ما واریز نشده است و بانک اعلام کرده که سه نفر جلوتر از ما در صف انتظار هستند.

وی ادامه داد: شرایط ضامنین وام کاملاً فراهم است بنده و همسرم دو ضامن معتبر داریم اما به دلیل محدودیت منابع و مشکلات اجرایی بانک، هنوز پرداخت وام انجام نشده است.

خانم ۲۶ ساله به خبرنگار مهر، گفت: بیش از پنج ماه است مدارک را تحویل داده‌ام، اما هنوز خبری از پرداخت نیست. هر بار که به بانک مراجعه می‌کنم تنها یک جواب می‌گیرم که پرونده در دست بررسی است.

مرادی ۲۹ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجبور شدیم بسیاری از هزینه‌های اولیه ازدواج را از خانواده قرض بگیریم، وام ازدواج قرار بود یاریگر ما باشد، اما در واقع ما را در بلاتکلیفی گذاشته است، وقتی قانون تصویب شده چرا باید ماه‌ها منتظر بمانیم.

پرداخت وام ازدواج تنها یک ابزار مالی نیست بلکه نماد اعتماد جوانان به سیاست‌های حمایتی دولت است، روایت‌های مردمی نشان می‌دهد که اگر این شکاف میان قانون و اجرا پر نشود، نه‌تنها اعتماد جوانان آسیب خواهد دید، بلکه اهداف کلان جمعیتی کشور نیز با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.