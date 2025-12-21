نیکی ملکی: ۵۰۰۰ نفر در مرکزی منتظر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نیکی ملکی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: منابع بانک‌ها در استان نسبت به سال گذشته با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو شده است در حالی که این کاهش نباید کمتر از ۷۰ درصد باشد.

نیکی ملکی تصریح کرد: با وجود کاهش منابع در سال جاری، سیستم بانکی استان عمدتاً بر پرداخت تسهیلات متمرکز بوده است اما این تمرکز باید به گونه‌ای تنظیم شود که پاسخگوی نیازهای متنوع اقتصادی استان باشد.

وی ادامه داد: از مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال جاری، تنها ۴۰ درصد به بخش‌های تولیدی و کشاورزی اختصاص یافته است.

نیکی ملکی تصریح کرد: این تسهیلات به ویژه در شرایطی که تأمین امنیت غذایی اهمیت فراوانی دارد برای حمایت از بخش کشاورزی داخلی و تأمین نقدینگی لازم، ضروری است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مرکزی با اشاره به وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: تعداد افراد در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات به بیش از ۵ هزار نفر رسیده است که نشان‌دهنده نیاز جدی توجه ویژه به این موضوع است.

نیکی ملکی تاکید کرد: همکاری دستگاه‌های مختلف با سیستم بانکی استان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که عملکرد سال آینده ارتقا یافته و نیازهای اقتصادی استان به‌طور مؤثر پاسخ داده شود.