مرتضی ناصری در گفتگو با خبرنگارمهر، با بیان اینکه رویداد هنر و رسانه با محوریت فرهنگسازی جمعیت و خانواده برگزار میشود، اظهار کرد: شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در حوزههای مختلف از جمله نقاشی، عکاسی، طراحی پوستر، موشنگرافی و پویانمایی، و همچنین برنامههای دیجیتال و بازیسازی ارسال کنند، هدف این است که هر فرد علاقهمند به هنر و رسانه بتواند سهمی در این جریان فرهنگی ایفا کند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین رویداد هنر و رسانه «جوانی جمعیت» با هدف ترویج فرهنگ ازدواج، خانواده و فرزندآوری گفت: موضوع جمعیت و خانواده از اولویتهای مهم فرهنگی و اجتماعی کشور است و در همین راستا، کمیته رسانه ستاد مرکزی جوانی جمعیت ساوه با همکاری مجموعههای فرهنگی، هنری و دانشگاهی شهرستان، نخستین رویداد هنر و رسانه "جوانی جمعیت" را برگزار میکند.
ناصری افزود: این رویداد بستری برای کشف استعدادهای هنری جوانان و هدایت آنها در مسیر تولید آثار اثرگذار فرهنگی است، در این برنامه تلاش داریم تا نگاه خلاقانه هنرمندان را با موضوعات محوری جمعیت و خانواده پیوند بزنیم تا از رهگذر هنر و رسانه، پیام جوانی جمعیت به شکل جذابتری در جامعه منتشر شود.
وی در تشریح نحوه ثبتنام و شرکت در این رویداد گفت: ثبتنام اولیه از طریق تکمیل فرم اینترنتی در نشانی https://survey.porsline.ir/s/DsDB5im انجام میشود، پس از ثبتنام، از متقاضیان خواسته میشود نمونهای از آثار خود را ارسال کنند تا ارزیابی اولیه صورت گیرد و بر اساس سطح کیفی آثار، افراد واجد شرایط برای حضور در رویداد نهایی دعوت خواهند شد.
دبیر نخستین رویداد هنر و رسانه «جوانی جمعیت» با اشاره به برنامهریزی دقیق زمانی افزود: مهلت ثبتنام تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و رویداد نهایی در تاریخ هشتم آبانماه ۱۴۰۴ در مسجد جامع ساوه برگزار خواهد شد، این برنامه شامل کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی، ارائه آثار شرکتکنندگان و داوری نهایی آثار است.
ناصری ادامه داد: در کنار رقابت هنری، فضایی برای تعامل و همافزایی میان فعالان رسانهای و فرهنگی فراهم میشود تا ایدههای نو در زمینه تبلیغ و ترویج فرهنگ خانواده و فرزندآوری شکل گیرد، همچنین آثار برتر در نمایشگاه جانبی رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای آثار برگزیده این رویداد تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی در نظر گرفته شده است، هدف از این جوایز، تشویق جوانان مستعد و ایجاد انگیزه برای تولید محتوای ارزشمند در حوزههای فرهنگی و اجتماعی است.
دبیر این رویداد فرهنگی با تأکید بر ضرورت فعالیت هنرمندان در عرصه مسائل جمعیتی گفت: اکنون کشور بیش از هر زمان دیگر به تولید آثار فرهنگی متناسب با ارزشهای خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیاز دارد، هنرمندان و فعالان رسانهای میتوانند در شکلدهی به گفتمان جمعیت و امیدآفرینی اجتماعی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
ناصری گفت: از همه هنرمندان، دانشجویان، دانشآموزان، کارمندان و عموم علاقهمندان به هنر و رسانه دعوت میکنیم تا با شرکت در این رویداد، به جریان فرهنگی جوانی جمعیت بپیوندند و با خلاقیت خود در ارتقای فرهنگ عمومی نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: این رویداد با مشارکت دانشکده علوم پزشکی، فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه، شهرداری و اداره میراث فرهنگی و گردشگری ساوه برگزار میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ به پرسشهای احتمالی، دبیرخانه رویداد از طریق شماره تماس ۰۹۹۱۲۹۳۸۱۹۵ آماده پاسخگویی است.
