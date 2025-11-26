https://mehrnews.com/x39HRN ۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ کد خبر 6669624 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ بسته خبری پنجم آذرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری پنجم آذرماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 20 MB کد خبر 6669624 کپی شد مطالب مرتبط معصومی: توسعه فضای آموزشی و تأمین نیروهای بیمارستانها در اولویت است پرداخت وام ازدواج؛ حمایتی در نیمهراه و امیدهای نیمهجان متقاضیان بسته خبری ششم آذرماه خبرگزاری مهر استان کردستان «حضرت فاطمه» الگوی کارآفرین نمونه؛از یک اتاق اجارهای تا کارگاه تولیدی رسولی: منطق بسیج مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است برچسبها بسته خبری استان مرکزی واحد تولیدی پزشک متخصص
نظر شما