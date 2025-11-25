گیل خطاب به وزیر صهیونیست: نام ونزوئلا نباید از دهان کثیفت بیرون بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ایوان گیل وزیر خارجه ونزوئلا در واکنش به یاوه گویی های گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه این کشور گفت که ونزوئلا برای محافظت از حاکمیت خود و دفاع از حقوق بشر تلاش می‌کند و چنین سخنانی در عملکرد این کشور تأثیری ندارد.

وی خطاب به ساعر گفت: تو جنایت کار جنگی بوده و مرتکب نسل کشی شده‌ای. آنچه باید انجام دهی اسم بردن از ونزوئلا نیست بلکه حاضر شدن در دادگاه برای محاکمه است.

وزیر خارجه این کشور اضافه کرد: نام ونزوئلا بزرگ‌تر از آن است که از دهان کثیف تو بیرون آید. دستان تو به خون بی گناهان آلوده است. حرف‌های تو اهمیتی برای ما ندارد. آنچه مهم است این است که دیر یا زود باید محاکمه شوی.

ساعر در جریان نخستین سفر خود به پاراگوئه مدعی شده بود که ونزوئلا ثبات منطقه را با ایجاد بحران پناهجویان به خطر انداخته و این کشور حلقه وصل حزب الله، حماس و یمن است!