۴ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۴

یمن: در کنار لبنان و نیروهای مقاومت این کشور ایستاده‌ایم

وزارت خارجه دولت انصارالله یمن بر حمایت این کشور از لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه دولت انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای به مناسبت تشییع پیکر شهید هیثم الطباطبایی یکی از فرماندهان برجسته حزب الله که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید تاکید کرد که وی نقش مهمی در دفاع از لبنان و حمایت از محور مقاومت ایفا کرد.

در این بیانیه آمده است که سیاست ترور و ارتکاب جنایات تنها بیانگر ناتوانی رژیم صهیونیستی و شکست این رژیم در میادین نبرد است.

وزارت خارجه یمن نسبت به تبانی برخی رژیم‌های عربی و اسلامی با تل آویو و سکوت کشورهای جهان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین ابزار تأسف کرد.

این وزارت خانه همچنین بر همبستگی یمن با ملت لبنان و حمایت از مقاومت این کشور تاکید کرد.

