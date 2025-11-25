چند توصیه جدی برای انتخاب ماسک مناسب در روزهای آلوده هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هاشمی نظری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به آلودگی هوا و ضرورت استفاده از ماسک گفت: ماسکهای مناسب در شرایط آلودگی شامل انواع ماسک N۹۵، KN۹۵ و FFP۲ هستند که میتوانند با استفاده از استانداردهای شناخته شده بینالمللی تا ۹۵ درصد ذرات معلق را فیلتر کنند.
وی افزود: اگر چه اثر حفاظتی سایر ماسکها در برابر ذرات معلق کمتر است، اما در صورت عدم دسترسی به ماسکهای استاندارد در هنگام آلودگی هوا میتوانید از هر نوع ماسک در دسترس مانند ماسکهای ساده جراحی استفاده کنید.
به گفته هاشمی نظری، این ماسکها در دو نوع بدون دریچه و دریچهدار تولید میشوند. افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی و زنان باردار قبل از استفاده از این ماسکها با پزشک خود مشورت کنند.
نظر شما