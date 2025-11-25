کاخ سفید از موافقت اوکراین با مفاد طرح صلح آمریکایی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن و کییف پس از مذاکرات ژنو، درباره اکثر بندهای طرح آمریکا برای حلوفصل درگیری اوکراین به توافق رسیدهاند.
لویت از «مذاکرات سازنده» میان تیم امنیت ملی رئیسجمهوری آمریکا و هیأت اوکراینی خبر داد و گفت: دو طرف توانستند «بندهای» طرح ۲۸ مادهای صلح را مورد بررسی قرار دهند.
وی گفت: همه نسبت به آنچه دیروز در ژنو رخ داد، خوشبین هستند. اوکراینیها در تنظیم مفاد طرح، با ما همکاری داشتهاند. البته باید مطمئن شویم که همه این بندها بهطور کامل نهایی میشود.
این مقام آمریکایی تأکید کرد که دولت آمریکا امیدوار است روسیه نیز با شروطی که برای حل بحران اوکراین در حال تدوین است، موافقت کند.
لویت در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، فعلاً برنامهای برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ندارد.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ مادهای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کییف در مقابل گرفتن تضمینهای امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار میکند و محدودیتهایی را در زمینه توان نظامی میپذیرد.
اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده اند و آنرا تحقق خواستههای روسیه اعلام کرده اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواستههای هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین میکند.
نظر شما