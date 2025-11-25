  1. بین الملل
۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین خنثی شد؛ ساقط شدن ۲۴۹ پهپاد

وزارت دفاع روسیه از حملات پهپادی گسترده اوکراین و مقابله پدافند هوایی این کشور برای خنثی کردن این حملات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور با یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین طی شب گذشته مقابله کرد به طوری که دست کم ۲۴۹ پهپاد رهگیری و ساقط شدند.

در این بیانیه آمده است که از ساعت ۲۳ شب گذشته به وقت مسکو تا ۷ صبح امروز مقابله پدافند هوایی روسیه با پهپادهای متخاصم ادامه داشته است.

بامداد امروز نیز شهردار کی‌یف اعلام کرد که پایتخت اوکراین هدف حمله موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت که این حملات موجب وقوع انفجارها و بروز آتش‌سوزی در چندین منطقه شد.

