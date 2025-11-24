موضع گیری جدید صدراعظم آلمان درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان به موضع گیری درباره اوکراین پرداخت.

وی افزود: اروپایی‌ها متعهد به دستیابی به آتش‌بس و صلح عادلانه در اوکراین و حفاظت از امنیت اروپا هستند.

صدراعظم آلمان بیان کرد: روسیه باید همین حالا پشت میز مذاکره بنشیند و تا زمانی که تمایل آشکاری برای این کار وجود نداشته باشد، هیچ روند صلحی در کار نخواهد بود.

پیش از این صدراعظم آلمان در مصاحبه‌ای اختصاصی با دویچه وله، از چین خواسته بود تا برای پایان دادن به جنگ اوکراین فشار بیشتری بر روسیه اعمال کند.

فریدریش مرتس همچنین این تصور که اروپا در مذاکرات صلح در حاشیه قرار گرفته را رد کرده بود.