  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۲

موضع گیری جدید صدراعظم آلمان درباره اوکراین

موضع گیری جدید صدراعظم آلمان درباره اوکراین

صدراعظم آلمان به موضع گیری درباره اوکراین پرداخت و گفت: اروپایی ها متعهد به دست یابی به آتش بس و صلح عادلانه و حفاظت از امنیت اروپا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان به موضع گیری درباره اوکراین پرداخت.

وی افزود: اروپایی‌ها متعهد به دستیابی به آتش‌بس و صلح عادلانه در اوکراین و حفاظت از امنیت اروپا هستند.

صدراعظم آلمان بیان کرد: روسیه باید همین حالا پشت میز مذاکره بنشیند و تا زمانی که تمایل آشکاری برای این کار وجود نداشته باشد، هیچ روند صلحی در کار نخواهد بود.

پیش از این صدراعظم آلمان در مصاحبه‌ای اختصاصی با دویچه وله، از چین خواسته بود تا برای پایان دادن به جنگ اوکراین فشار بیشتری بر روسیه اعمال کند.

فریدریش مرتس همچنین این تصور که اروپا در مذاکرات صلح در حاشیه قرار گرفته را رد کرده بود.

کد خبر 6667206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      7 0
      پاسخ
      واقعا اروپا سگ های دست آموز آمریکا هستند که فقط پارس می کنند و لاغیر
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      واقعیتش این است سران اروپا بزور خودرا می چسبانند به امریکا ترامپ اینها رییس جمهور ویا نخست وزیر قبول ندارد یکی از کارشناسان غربی گفته بود ترامپ اینها را برادر کوچکتر قبول دارد در اطاعت برادر بزرگتر احترام بگذارد گالاس میخواهد درمورد اوکراین با روبیورو دیدار بکند نمی پذیرد یعنی بزرگترین مقام سیاسی اروپا ا نمی پذیرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها