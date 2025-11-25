به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ترابیان گفت: براساس تحلیل آخرین نقشهها و دادههای پیشیابی، وضعیت جوی استان قم در امروز سهشنبه با آسمانی صاف و پایدار آغاز شد و در برخی ساعات تنها جریان ضعیفی از باد در سطح استان قابل مشاهده است.
وی بیان داشت: شرایط کنونی حاکی از آرامش نسبی جو و نبود نوسانات چشمگیر در الگوهای همدیدی است.
وی افزود: روند تغییرات جوی از ساعات پایانی سهشنبه بهتدریج با افزایش پوشش ابری در بخشهای مختلف استان همراه خواهد شد، تغییری که تا بامداد روز چهارشنبه نیز ادامه مییابد و سبب خواهد شد آسمان قم در روز چهارشنبه حالتی قسمتی ابری تا نیمهابری پیدا کند.
ترابیان عنوان کرد: در بخشی از ساعات چهارشنبه بر میزان و گستره ابرناکی افزوده میشود و چشمانداز عمومی آسمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناس پیشبینی هواشناسی استان قم با اشاره به تغییرات تدریجی در ساعات پایانی چهارشنبه توضیح داد: طبق تحلیلها، با نزدیکشدن به شب چهارشنبه، بار دیگر از حجم ابرها کاسته میشود و شرایط جوی به سمت ثبات و کاهش ابرناکی حرکت میکند.
وی ادامه داد: نقشههای آیندهنگر نشان میدهد در روزهای پنجشنبه و جمعه، وضعیت جوی قم مجدداً به سمت آسمانی صاف متمایل میشود و تنها در برخی مقاطع زمانی، وزش باد ملایم رخ خواهد داد. این شرایط پایدار سبب شده است تغییرات دمایی در دو شاخص بیشینه و کمینه طی روزهای آینده بسیار محدود باشد و روند دما تفاوت محسوسی را تجربه نکند.
ترابیان اضافه کرد: از امروز تا روز جمعه، بهویژه در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، پایداری قابل توجهی در لایههای جوی برقرار خواهد بود که نتیجه آن فراهمشدن زمینه برای افزایش انباشت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در سطح استان است که این شرایط نیازمند توجه بیشتر شهروندان، بهویژه گروههای حساس، به توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی است.
