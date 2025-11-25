سعید پاک‌سرشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه ریزش یک حلقه چاه در محدوده اکرم‌آباد یزد، که یک مقنی جوان در عمق چاه گرفتار شده بود اظهار کرد: ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی، روز گذشته بلافاصله چهار دستگاه خودروی نجات از ایستگاه‌های ۵ و ۷ به همراه هشت آتش‌نشان به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات تخصصی نجات با حضور و همکاری نیروهای ادارات آب، برق، گاز و عوامل ۱۱۰ برای تأمین ایمنی محل انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، از پایان عملیات در ساعت ۱۵:۱۰ سه‌شنبه خبر داد و اعلام کرد: جوان مقنی فوت شده تحویل عوامل سازمان آرامستان‌های شهرداری یزد شد.