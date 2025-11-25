  1. استانها
  2. یزد
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

پاک‌سرشت: حادثه ریزش چاه در یزد جان یک مقنی جوان را گرفت

یزد_ رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر یزد گفت: عملیات نجات یک مقنی گرفتار در چاه ریزش‌کرده در محدوده اکرم‌آباد یزد، در ساعت ۱۵:۱۰ سه‌شنبه به پایان رسید.

سعید پاک‌سرشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه ریزش یک حلقه چاه در محدوده اکرم‌آباد یزد، که یک مقنی جوان در عمق چاه گرفتار شده بود اظهار کرد: ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی، روز گذشته بلافاصله چهار دستگاه خودروی نجات از ایستگاه‌های ۵ و ۷ به همراه هشت آتش‌نشان به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات تخصصی نجات با حضور و همکاری نیروهای ادارات آب، برق، گاز و عوامل ۱۱۰ برای تأمین ایمنی محل انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، از پایان عملیات در ساعت ۱۵:۱۰ سه‌شنبه خبر داد و اعلام کرد: جوان مقنی فوت شده تحویل عوامل سازمان آرامستان‌های شهرداری یزد شد.

