  1. استانها
  2. یزد
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

پاک سرشت: حریق انبار پالت چوب در یزد مهار شد

پاک سرشت: حریق انبار پالت چوب در یزد مهار شد

یزد_ رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: حریق انبار پالت چوب واقع در شاهدیه یزد با اقدام به موقع آتش‌نشانان مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پاک سرشت صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دودی که صبح امروز از سمت جاده فرودگاه یزد مشاهده می‌شد، ناشی از وقوع یک فقره آتش‌سوزی در یک کارگاه پالت‌سازی در منطقه شاهدیه بوده است.

رئیس این سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: ساعت ۰۶:۱۸ صبح امروز وقوع حریق در یک انبار پالت چوب واقع در شاهدیه به ستاد فرماندهی این سازمان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حریق، ۲ دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه‌های ۳ و ۱۱ به محل حریق اعزام شد که پس از حضور در صحنه و با توجه به شدت و گستردگی حریق، تعداد خودروهای اعزامی به ۷ دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه‌های ۴، ۵، ۸، ۹، و ۱۰ افزایش یافت.

پاک سرشت گفت: در این عملیات ۱۴ نفر آتش‌نشان به همراه معاون و مدیران عملیات حضور داشتند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با انجام اقدامات سریع و ایمن، موفق شدند حریق را به‌طور کامل مهار و اطفا کنند و از گسترش آتش به اماکن مجاور جلوگیری کردند. این حریق در ساعت ۶ و ۱۸ دقیقه صبح امروز در کارگاه پالت‌سازی رخ داد و علت آن آتش گرفتن پالت‌های موجود در محدوده باز کارگاه بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ادامه داد: در حال حاضر، نیروهای اعزامی مشغول عملیات لکه‌گیری و کنترل نهایی محل هستند و این آتش‌سوزی هیچ خسارت جانی به دنبال نداشته است.

کد خبر 6689564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها