به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نشست با مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی بوشهر با محوریت فرصت‌های برندآفرینی، شناسایی و جذب سرمایه‌انسانی و مسابقات ملی و بین‌المللی مهارت، با تأکید بر سرمایه‌گذاری بر بهره‌وری نیروی انسانی، گفت: کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان در شرایط همسان با کشورمان، بعد از جنگ جهانی، برای توسعه مهارت و ارتقا بهره‌وری نیروی‌انسانی، سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها در دنیا، وابسته به مهارت است، تاکید کرد: با توجه به مؤلفه‌هایی مانند کاهش جمعیت به مرور زمان در ایران، عدم کفایت ارز جهت تأمین نیروی انسانی خارجی و نسل Z بین ۱۵ تا ۲۵ سال که نه مشغول به تحصیل هستند، نه در بازار کار فعالیت دارند و نه کسب مهارت می‌کنند، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری راهبردی بر روی نیروی انسانی نداریم.

محمدی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر تناسب آموزش نیروها با نیازهای واقعی بازارکار، تصریح کرد: وفاق در توسعه آموزش‌های مهارتی، یک تمرین در حل مسائل بزرگ است و اختصاص ۵ درصد از منابع مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به مهارت‌آموزی و تشکیل شورای برنامه‌ریزی در استان، نشان از جایگاه این امر در دولت دارد.

وی مبارزه با سوانح و پیامدهای ناشی از توسعه صنعتی و توانمندسازی نیروی انسانی با توسعه آموزش‌های مهارتی را از اولویت‌های تشکیل شورای برنامه‌ریزی در استان خواند و افزود: قرار گرفتن این دو اولویت در کنار هم، هدیه‌ای مهم به صنعت و نیروی انسانی است.

وی با انتقاد از کلنگ‌زنی‌ و آغاز پروژه‌های جدید با توجه به امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، گفت: این سازمان با اجرای طرح مشارکتی همنوا، ۱۳۵ هزار ظرفیت آموزشی و تمامی امکانات و تجهیزات آموزشی در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای سراسر کشور، را به هنرستان‌های آموزش‌وپرورش اضافه کرده است، به این معنی که دانش‌آموزان هنرستانی، می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌ای در رشته‌ تحصیلی‌ خود، مهارت‌های تخصصی لازم را کسب کنند.

رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به مدل مدیریت مشارکتی، عنوان کرد: تلاش داریم از طریق قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای دولتی به مراکز هیئت امنایی و مدیریت مشارکتی بر اساس نیاز منطقه و بنگاه‌های اقتصادی، تبدیل شوند.

محمدی با تأکید بر مشارکت در ارایه‌ آموزش‌های مهارتی متناسب با زیست‌بوم منطقه مانند صنایع دریایی، اقتصاد دریا، شیلات، کشاورزی و حتی هنر، گفت: راه‌اندازی نمایشگاه دائمی فروش دستاوردهای مهارت‌آموزان در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای با مشارکت معاونت بانوان ریاست جمهوری، یکی دیگر از اقدامات انجام شده این سازمان با رویکرد مشارکت‌جویی است.

این مسئول دولتی در پایان با اعلام اینکه تمامی امکانات، تجهیزات و منابع در نهادها به همه فرزندان ایران تعلق دارد، خواستار هم‌آفرینی و مشارکت در عرصه مهارت‌آموزی در راستای ایجاد و پایداری اشتغال و توسعه منطقه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه فرهنگ کار و تلاش در سراسر کشور شد.