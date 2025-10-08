به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در دومین نشست از سلسله نشست‌های فانوس مهارت، با اشاره به ایجاد زیست‌بوم اشتغال، حل بسیاری از مسائل مرتبط با آن در کشورهای صنعتی و ناگزیری کشور به ایجاد این زیست‌بوم، گفت: استقرار سیستم صلاحیت حرفه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی مرتبط مانند مسابقات ملی‌ و بین‌المللی مهارت در این حوزه، تغییر اساسی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری نظام‌های سنجش صلاحیت و اتصال بازارهای کار، آموزش و سنجش صلاحیت، افزود: با این شکل‌گیری این نظام می‌توانیم شاهد رشد افراد در این طبقات و به تبع افزایش درآمدشان باشیم و از طرفی کارفرمایان نیز به بهره‌وری نیروی کار، اطمینان پیدا می‌کنند.

محمدی بهره‌گیری از مولدهای فکری متعددی در جهت ایجاد انگیزه و نشان دادن مسیر درست به نوجوان و جوان را ضرورتی اساسی برای شکل‌گیری و تداوم زیست بوم مهارتی، برشمرد و تصریح کرد: مسابقات مهارت از عوامل کلیدی برای ترویح فرهنگ کار و تلاش و همچنین نهادینه شدن آموزش‌های مهارتی، محسوب می‌شود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور از تشکیل کمیته ملی مسابقات به شکل هیئت امنایی و فعالیت و همکاری همه اجزای زیست‌بوم کار و اشتغال و فدراسیون‌های مختلف مهارتی ذیل آن خبر داد و اذعان کرد: با سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت بخش‌های مختلف می‌توانیم، این ساختار را ایجاد کنیم که این امر به حرکت در آوردن این اکوسیستم، منجر خواهد شد.

معاون وزیر کار، تأمین تجهیزات، برنامه‌ریزی و هدایت و برگزاری مسابقات آزاد، منطقه‌ای و ملی مهارت و به تبع مشارکت در مسابقات جهانی را از وظایف فدارسیون‌های مهارتی پس از ایجاد خواند و تصریح کرد: این زیرساخت بزرگ مهارتی موجود در کنار نظام سنجش صلاحیت و توجه به عوامل فرهنگی می‌تواند خلاهای موجود مهارتی را رفع کند و امیدواریم برای آینده جوانان و فرزندان ایران، انسجام و هم‌افزایی دستگاه‌های خدمت‌رسان، توسعه پیدا کند.

صنایع و مسابقه مهارت‌آموزی

در ادامه فاطمه منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت، این مسابقات در ایجاد انگیزه برای حرکت به سوی مهارت‌آموزی به ویژه در نوجوانان، از برنامه‌ریزی جدی اتاق ایران برای توسعه همکاری‌ها با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در حوزه مسابقات ملی و بین‌المللی، خبر داد و افزود: توجه صنایع و شرکت‌های بزرگ به این مسابقات و حضور پر رنگ در آن علاوه به توسعه مهارت‌آموزی به تقویت برند این صنایع و شرکت‌ها، کمک می‌کند.

مصطفی آذرکیش، معاون وزیر آموزش‌وپرورش نیز با تأکید بر اهمیت شروع مهارت‌آموزی و گسترش دامنه آن از سنین پایین‌تر و تأثیر مهمی که این مسابقات بر توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی می‌گذارد، از برنامه‌های این وزارت آموزش‌وپرورش برای مشارکت در این مسابقات به ویژه برای نوجوانان، خبر داد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نیز در بخش انتهایی این برنامه، با اشاره به اهمیت این مسابقات به عنوان یک رکن مهم در ایجاد علاقه در نوجوانان و جوانان برای مهارت‌آموزی و اهمیت استراتژیک آن برای این سازمان، تاکید کرد: ما در این بخش به مشارکت همه نیاز داریم. این مسابقات نمادی از وفاق است، وفاقی که در آن همه بخش‌های دولتی و خصوصی با وجود همه پیچیدگی‌ها در تلاش هستند تا بهترین‌ها را برای آینده فرزندان این سرزمین رقم بزنند و یکی از مهمترین نمودهای این هم‌آفرینی می‌تواند مسابقات ملی مهارت با حضور همه شرکت‌ها و دستگاه‌ها، باشد.