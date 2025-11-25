اصلاح دستورالعمل کرامت انسانی برای تقویت حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اهمیت «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» و تأکیدات رئیس قوه قضائیه درباره این دستورالعمل و اصلاحات آن، اظهار کرد: کرامت انسان، اصل بنیادین آموزه‌های دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر این اساس، دستگاه قضائی نیز به‌عنوان ملجأ مظلومان و مرجع رسیدگی به دعاوی، موظف است این اصل را در تمامی سطوح قضائی و اداری رعایت کند.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با توجه به اهمیت موضوع حقوق شهروندی، تاکید کرد: در این دستورالعمل مصادیق حقوق شهروندی و حقوق متهمین و اصحاب دعوی در مراجع و محاکم قضائی بسیط تر شده و سازوکارهای نظارتی در قبال این امر نیز تقویت گردیده است.

وی با اشاره به مأموریت‌های ستاد حقوق بشر در حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حقوق بشر، تصریح کرد: ستاد حقوق بشر علاوه بر پیگیری مطالبات حقوق بشری ملت ایران در مجامع بین‌المللی، مأموریت دارد گزارشات واصله به این ستاد از موارد احتمالی تضییع حقوق شهروندان در داخل کشور را نیز به هیئت حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‌های استان‌‎ها ارجاع و نتیجه را پیگیری کند.

سراج همچنین بیان کرد: کار ویژه ستاد حقوق بشر پیگیری حفظ حقوق شهروندی است و بر این اساس می‌تواند به بخش‌های دیگر قوه قضائیه کمک کند تا کارشان با قوت و جدیت بیشتری پیش برود.