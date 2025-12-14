سراج: اخراج استاد ایرانی از آمریکا، رسوایی نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اخراج شیرین سعیدی، استادیار علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آرکانزاس به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: اخراج این استاد ایرانی از دانشگاه به علت دفاع از مردم مظلوم فلسطین، رسوایی دیگری برای آمریکا در نقض حقوق بشر است.

وی تأکید کرد: حذف و برکناری اساتید ایرانی و مخالفان جنایت‌های رژیم نسل‌کش و کودک‌کش صهیونیستی در دانشگاه‌های غربی، نشان می‌دهد که آنچه در غرب تحت عنوان «آزادی بیان» و «فضای آکادمیک» تبلیغ می‌شود، بیشتر یک پوشش نمایشی و ضدّ حقوق بشری است تا واقعیت.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تمجید و حمایت خانم سعیدی از رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حمله رژیم صهیونیستی به ایران، یادآور شد: آنچه در این ماجرا قابل تأمل است، تضّاد آشکار بین ادعاهای پرطمطراق حقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی است. اخراج این استاد ایرانی نشان دهنده این موضوع است که فضای آکادمیک در غرب نه تنها مستقل و بی‌طرف نیست، بلکه کاملاً تحت فشار سیاست‌های ایدئولوژیک قرار دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: چنین اقداماتی تنها محدود به یک استاد ایرانی در ایالات متحده نیست؛ ماجرای شیرین سعیدی و مهدیه اسفندیاری، هر دو نمونه‌های واضحی هستند که ثابت می‌کنند در غرب، آزادی بیان و دموکراسی، تنها شعاری بیش نیست و هر آنچه مغایر با خواسته‌های آنها، حتی در سطح علمی یا مدنی باشد، با محدودیّت و اخراج مواجه می‌شود.