سراج: اخراج استاد ایرانی از آمریکا، رسوایی نقض حقوق بشر است

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از اخراج «شیرین سعیدی» به دلیل حمایت از مردم فلسطین، این موضوع را نمونه‌ای از تضاد غرب بین ادعای آزادی بیان و فشارهای ایدئولوژیک دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اخراج شیرین سعیدی، استادیار علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آرکانزاس به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: اخراج این استاد ایرانی از دانشگاه به علت دفاع از مردم مظلوم فلسطین، رسوایی دیگری برای آمریکا در نقض حقوق بشر است.

وی تأکید کرد: حذف و برکناری اساتید ایرانی و مخالفان جنایت‌های رژیم نسل‌کش و کودک‌کش صهیونیستی در دانشگاه‌های غربی، نشان می‌دهد که آنچه در غرب تحت عنوان «آزادی بیان» و «فضای آکادمیک» تبلیغ می‌شود، بیشتر یک پوشش نمایشی و ضدّ حقوق بشری است تا واقعیت.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تمجید و حمایت خانم سعیدی از رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حمله رژیم صهیونیستی به ایران، یادآور شد: آنچه در این ماجرا قابل تأمل است، تضّاد آشکار بین ادعاهای پرطمطراق حقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی است. اخراج این استاد ایرانی نشان دهنده این موضوع است که فضای آکادمیک در غرب نه تنها مستقل و بی‌طرف نیست، بلکه کاملاً تحت فشار سیاست‌های ایدئولوژیک قرار دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: چنین اقداماتی تنها محدود به یک استاد ایرانی در ایالات متحده نیست؛ ماجرای شیرین سعیدی و مهدیه اسفندیاری، هر دو نمونه‌های واضحی هستند که ثابت می‌کنند در غرب، آزادی بیان و دموکراسی، تنها شعاری بیش نیست و هر آنچه مغایر با خواسته‌های آنها، حتی در سطح علمی یا مدنی باشد، با محدودیّت و اخراج مواجه می‌شود.

