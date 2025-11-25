  1. بین الملل
۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

حماس: گردانندگان مؤسسه انسانی غزه باید محاکمه شوند

حماس: گردانندگان مؤسسه انسانی غزه باید محاکمه شوند

جنبش حماس به تبانی مؤسسه انسانی غزه با رژیم صهیونیستی برای مهندسی کردن قحطی در غزه و نسل کشی در این باریکه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای در خصوص پایان رسمی فعالیت‌های مؤسسه به اصطلاح انسانی غزه تحت حمایت آمریکا تاکید کرد که این مؤسسه غیر انسانی در روند مهندسی کردن قحطی نوار غزه با اشغالگران صهیونیست همکاری می‌کرد.

در این بیانیه آمده است که ملت فلسطین به این مؤسسه به عنوان شکست رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم در تحمیل کردن شرایط مد نظر آنها نگاه می‌کنند. از زمان آغاز فعالیت مؤسسه مذکور در نوار غزه شاهد اجرای سازوکار غیر انسانی در این باریکه برای توزیع کمک‌های بشردوستانه و به وجود آمدن شرایط خطرناک و توهین آمیز برای فلسطینی‌ها بودیم.

در این بیانیه تاکید شده است: هزاران فلسطینی در مراکز توزیع کمک وابسته به این مؤسسه به شهادت رسیده و زخمی شدند چرا که عمداً توسط تک تیراندازها هدف قرار می‌گرفتند. نهادهای حقوق بشری و بین المللی باید برای محاکمه اعضای این مؤسسه وارد عمل شوند.

کد خبر 6667464

    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      1 0
      پاسخ
      مردم غزه باید بدانند مذاکره آمریکا نوعی جنگ است کمک آمریکا ادامه همان جنگ است باید کمک توسط یونسکو انجام می‌گرفت نه آمریکا شاید مواد غذائی آلوده به مردم تحویل بدهند که بعداز مدتی دچار عارضه شوند
    • جهانبخش IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر یهودیان عالم لعنت بر صهیون پلید لعنت بر دولت های خائن به مسلمان

