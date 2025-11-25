هشدار حماس درباره از بین رفتن توافق آتش بس غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که مسیر حرکت به سمت مرحله دوم آتش بس غزه پیچیده است و این جنبش به تعهدات خود عمل کرده اما رژیم صهیونیستی همچنان در حال نقض آتش بس است.

وی اضافه کرد: تداوم این روند می‌تواند باعث از بین رفتن توافق آتش بس شود و این مسأله از سوی جنبش حماس به میانجی گران در جریان مذاکرات قاهره ابلاغ شده است.

قاسم بیان کرد: حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت تجاوز جدیدی علیه امت ما و تشدید تنش در منطقه به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است که بنا به اذعان محافل بین المللی، رژیم صهیونیستی صدها بار مفاد آتش بس در غزه را از طریق بمباران و حملات زمینی علیه مناطق مختلف این باریکه نقض کرده است.