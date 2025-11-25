به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه صهیونیستی آی ۲۴ گزارش داد که یک هیئتی اسرائیلی از سوی وزارت حمل و نقل رژیم صهیونیستی در یک سفر پنهانی طی روزهای گذشته وارد ابوظبی شد.

بر اساس این گزارش، سفر هیئت مذکور در راستای پیگیری پروژه راه اندازی قطار سریع السیر میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اراضی اشغالی صورت گرفت.

در این گزارش آمده است که این هیئت صهیونیستی در خصوص تقویت همکاری‌های منطقه‌ای نیز رایزنی کرده است. قرار است با اجرای این پروژه، کالاهای تجاری از بندر هند و راه دریایی به امارات منتقل شده و بعد از طریق مسیرهای زمینی از عربستان و اردن به حیفا و اروپا انتقال داده شوند. پروژه مذکور حتی در طول جنگ غزه به صورت محرمانه ادامه داشته است.

علاوه بر این کالاها، گفته می‌شود قرار است کابل‌های ارتباطی و خطوط انتقال انرژی نیز در مسیر این گذرگاه ایجاد شوند.