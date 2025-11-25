به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر رسانه‌ای دولت غزه با انتشار گزارشی اعلام کرد که نزدیک به ۴۲ درصد از ساکنان نوار غزه هیچ وعده غذایی در طول روز دریافت نمی‌کنند و ۵۸ درصد باقی‌مانده نیز تنها به یک وعده دسترسی دارند.

این گزارش در واکنش به ادعای هماهنگ کننده رژیم صهیونیستی مبنی بر توزیع بیش از یک میلیون وعده غذا در روز تأکید کرد که ارقام منتشر شده از سوی رژیم اشغالگر، اعترافی آشکار به سیاست اعمال شده گرسنگی و کنترل عمدی جریان غذا در غزه است.

بر اساس این گزارش، هماهنگ کننده صهیونیست ادعا کرده ۱.۴ میلیون وعده غذا به صورت روزانه در غزه توزیع می‌شود. لذا با توجه به جمعیت ۲.۴ میلیون نفری غزه، این میزان تنها ۵۸.۳ درصد را پوشش می‌دهد. یعنی ۴۲ درصد جمعیت (حدود یک میلیون نفر) روزانه هیچ غذایی دریافت نمی‌کنند.

بر اساس این گزارش دریافت حتی یک وعده غذایی نیز کمتر از حداقل استاندارد لازم برای بقا است. با فرض میانگین ۴۰۰ گرم برای هر وعده، مجموع غذای وارد شده، ۵۶۰ تن در روز می‌شود، در حالی که نیاز واقعی جمعیت غزه ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ تن است.

دولت غزه تاکید کرد که این ارقام نشان می‌دهد کمتر از یک چهارم نیاز واقعی غذایی وارد غزه می‌شود. این گزارش درباره ادعای توزیع ۳.۵ میلیون قرص نان نیز ابراز داشت که سرانه هر فرد تنها ۱.۴ قرص نان کوچک در روز است؛ میزانی که حتی برای کودکان کافی نیست و نشان دهنده سهمیه‌بندی نان و رسیدن شرایط به آستانه قحطی است.

بر اساس این بیانیه، رژیم صهیونیستی اعلام کرده که ۲۷۰ هزار بسته غذایی در یک ماه توزیع شده که تنها برای ۱.۳ میلیون نفر کفایت می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که هر خانواده تنها یک بسته غذایی در ماه دریافت می‌کند که این میزان بسیار پایین‌تر از حداقل نیاز یک ماهه است.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه تأکید کرده است که این داده‌ها نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی نه تنها به تعهدات انسانی و مفاد آتش‌بس پایبند نیست، بلکه به طور سیستماتیک مانع ورود کمک‌ها می‌شود و سیاست گرسنگی را در غزه تشدید می‌کند.