مواجهه علوم اجتماعی ایران با مسئله بیگانه ستیزی

به گزارش خبرنگار مهر، گروه جمعیت و مهاجرت انجمن جامعهشناسی ایران به مناسبت هفتۀ علوم اجتماعی نشست مواجهۀ علوم اجتماعی ایران با مسئلۀ بیگانهستیزی را برگزار میکند.
عتیق اروند پژوهشگر دانشگاه بازل سوئیس، مریم ایثاری هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،
آرش نصر اصفهانی، دانش آموختۀ دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران، شیما وزوایی، فعال اجتماعی و رسانهای از سخنرانان این مراسم هستند و دبیری جلسه را قمر تکاوران برعهده دارد.
ایننشست روز شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۵ در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن جامعهشناسی ایران برگزار خواهد شد و به صورت برخط از طریق لینک https://meet.google.com/wmt-kjum-ywn قابل مشاهده است.
نظر شما