۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۳

کرمی: مشکلات مردم شهرک هزارانی آبدانان برطرف می شود

ایلام - استاندار ایلام گفت: مشکلات مردم شهرک هزارانی آبدانان بر اثر سیلاب برطرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز سه شنبه در شهرستان آبدانان در جمع مردم شهرک هزارانی حضور یافت و در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت.

استاندار ایلام در این برنامه از سیل بند شهرک هزارانی بازدید کرد و دستورات لازم را برای اصلاح و تکمیل این سیل بند صادر کرد و در جریان بازدید از چندین خیابان این شهرک قول مساعد داد در اسرع وقت و باتخصیص اعتبارات، روکش آسفالت خیابان‌ها انجام شود.

کرمی از منازلی که در جریان بارش شدید باران خسارت دیده بودند بازدید کرد و گفت: برآورد خسارت‌ها توسط تیم مدیریت بحران انجام بده و با اختصاص اعتبارات زیرساخت‌های این شهرک که در سیل اخیر به آنها خسارت وارد شد ترمیم خواهد شد.

وی در این سفر ضمن اینکه با مردم شهرک هزارانی دلدار و گفتگو خواهد کرد با خانواده شهدا دیدار خواهد کرد و از در برنامه یادواره شهدای سرابباغ شرکت می‌کند.

بازدید از شهرک صنعتی آبدانان، حضور در بخش مورموری و دیدار مردمی در شهر مورموری از دیگر برنامه دکتر کرمی استاندار ایلام در شهرستان آبدانان است.

