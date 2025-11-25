کرمی: مشکلات مردم شهرک هزارانی آبدانان برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز سه شنبه در شهرستان آبدانان در جمع مردم شهرک هزارانی حضور یافت و در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت.

استاندار ایلام در این برنامه از سیل بند شهرک هزارانی بازدید کرد و دستورات لازم را برای اصلاح و تکمیل این سیل بند صادر کرد و در جریان بازدید از چندین خیابان این شهرک قول مساعد داد در اسرع وقت و باتخصیص اعتبارات، روکش آسفالت خیابان‌ها انجام شود.

کرمی از منازلی که در جریان بارش شدید باران خسارت دیده بودند بازدید کرد و گفت: برآورد خسارت‌ها توسط تیم مدیریت بحران انجام بده و با اختصاص اعتبارات زیرساخت‌های این شهرک که در سیل اخیر به آنها خسارت وارد شد ترمیم خواهد شد.

وی در این سفر ضمن اینکه با مردم شهرک هزارانی دلدار و گفتگو خواهد کرد با خانواده شهدا دیدار خواهد کرد و از در برنامه یادواره شهدای سرابباغ شرکت می‌کند.

بازدید از شهرک صنعتی آبدانان، حضور در بخش مورموری و دیدار مردمی در شهر مورموری از دیگر برنامه دکتر کرمی استاندار ایلام در شهرستان آبدانان است.