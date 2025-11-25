شیب بالای ۸۰ درصدی مهار آتش در الیت را دشوار کرد

حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی و حمایت ویژه هیئت دولت و استانداری مازندران، آتش‌سوزی در جنگل‌های مستعد استان تحت کنترل درآمد و عملیات لکه‌گیری نهایی ادامه دارد. حضور فعال مردم، فرماندهی واحد و هماهنگی یگان‌های مختلف، مانع از گسترش حریق شد و تیم‌ها آماده مقابله با هر شعله مجدد هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد: با تلاش نیروهای مردمی، یگان‌های عملیاتی و همکاری ویژه دولت و استانداری، آتش‌سوزی در جنگل‌های استان تحت کنترل کامل درآمده است.

به گفته وی، شیب بالای ۸۰ درصد و شرایط سخت منطقه عملیات مهار را دشوار کرده است، اما حضور مستمر تیم‌های تخصصی، اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌ریزی دقیق، مانع از گسترش حریق شد.

وی افزود که با توجه به شرایط جوی و جریان باد، امکان ایجاد لکه‌های جزئی هنوز وجود دارد، اما تیم‌های عملیاتی آماده‌اند تا هر گونه شعله تازه را به سرعت مهار کنند. بیش از ۷۸۰۰ نفر از نیروهای آزموده و مجرب در این عملیات مشارکت دارند و استقرار یگان‌ها به صورت مستمر ادامه دارد تا عملیات لکه‌گیری نهایی انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین از همکاری بی‌بدیل مردم منطقه و تعامل آنان با نیروهای عملیاتی قدردانی کو تاکید کرد: حضور مردم در گزارش‌دهی سریع آتش و همکاری در مسیر دسترسی نیروها، نقش بسزایی در مهار موفقیت‌آمیز این حریق داشته است.

محمدی با اشاره به وقوع حریق در چند نقطه خاطرنشان کرد: مناطق تحت پوشش عملیات شامل جنگل‌های کلاردشت و محدوده گلوگاه بوده و تلاش برای مهار کامل آتش با استقرار الگوها و آماده‌باش تیم‌ها ادامه دارد تا از هر گونه آسیب احتمالی به محیط زیست جلوگیری شود.‌