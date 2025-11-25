به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آتش‌سوزی‌های گسترده هفته‌های گذشته در جنگل‌های شمال کشور اظهار کرد: در مازندران، حریق وسیعی در مناطق چالوس و نوشهر رخ داد و تمامی استان‌ها برای کمک بسیج شدند؛ حتی بالگردها و هواپیمای آب‌پاش از کشورهای همسایه مانند روسیه و ترکیه وارد عملیات شدند تا آتش مهار شود.



وی افزود: تقریباً هم‌زمان، جنگل‌های گلستان نیز در مناطق گالیکش، دشت، آزادشهر و جهان‌نما دچار حریق شد که با حضور نیروهای منابع طبیعی، محیط‌زیست، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراها، بسیج و مردم محلی، آتش مهار شد.



استاندار گلستان با بیان اینکه از شب گذشته نیز گزارش وقوع حریق در بخشی از جنگل‌های مینودشت و گالیکش دریافت شد، گفت: از همان ساعات اولیه، همه نیروها به حالت آماده‌باش مطلق درآمده‌اند. فرمانداران، بخشداران، نیروهای بسیج و مردم محلی پای کار هستند و تلاش می‌کنیم قبل از گسترش آتش، آن را کنترل کنیم.



طهماسبی اظهار کرد: موضوع به ستاد بحران کشور اطلاع داده شده و در صورت نیاز از ظرفیت ملی برای اعزام بالگرد و تجهیزات پشتیبانی استفاده خواهیم کرد. مردم استان نگران نباشند؛ تلاش ما این است که با توان محلی و منطقه‌ای، حریق را به‌طور کامل مهار کنیم.