به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی، ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آتشسوزیهای گسترده هفتههای گذشته در جنگلهای شمال کشور اظهار کرد: در مازندران، حریق وسیعی در مناطق چالوس و نوشهر رخ داد و تمامی استانها برای کمک بسیج شدند؛ حتی بالگردها و هواپیمای آبپاش از کشورهای همسایه مانند روسیه و ترکیه وارد عملیات شدند تا آتش مهار شود.
وی افزود: تقریباً همزمان، جنگلهای گلستان نیز در مناطق گالیکش، دشت، آزادشهر و جهاننما دچار حریق شد که با حضور نیروهای منابع طبیعی، محیطزیست، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراها، بسیج و مردم محلی، آتش مهار شد.
استاندار گلستان با بیان اینکه از شب گذشته نیز گزارش وقوع حریق در بخشی از جنگلهای مینودشت و گالیکش دریافت شد، گفت: از همان ساعات اولیه، همه نیروها به حالت آمادهباش مطلق درآمدهاند. فرمانداران، بخشداران، نیروهای بسیج و مردم محلی پای کار هستند و تلاش میکنیم قبل از گسترش آتش، آن را کنترل کنیم.
طهماسبی اظهار کرد: موضوع به ستاد بحران کشور اطلاع داده شده و در صورت نیاز از ظرفیت ملی برای اعزام بالگرد و تجهیزات پشتیبانی استفاده خواهیم کرد. مردم استان نگران نباشند؛ تلاش ما این است که با توان محلی و منطقهای، حریق را بهطور کامل مهار کنیم.
گرگان-استاندار گلستان گفت: تیمهای عملیاتی، نیروهای مردمی و ظرفیتهای بسیج در مینودشت و گالیکش به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند تا حریق جنگلی جدید را پیش از گسترش مهار کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی، ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آتشسوزیهای گسترده هفتههای گذشته در جنگلهای شمال کشور اظهار کرد: در مازندران، حریق وسیعی در مناطق چالوس و نوشهر رخ داد و تمامی استانها برای کمک بسیج شدند؛ حتی بالگردها و هواپیمای آبپاش از کشورهای همسایه مانند روسیه و ترکیه وارد عملیات شدند تا آتش مهار شود.
نظر شما