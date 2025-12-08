به گزارش خبرنگار مهر، روحالله نادری، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در ساعت ۱۸:۴۰ امروز، یک کامیونت حامل بار مبل دچار حریق شد که خوشبختانه با اقدام بهموقع راننده و آمادگی نیروهای عملیاتی، این حادثه بدون هیچ مصدومیتی مهار شد.
وی با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در مدیریت حوادث گفت: راننده کامیونت پس از مشاهده شعلهور شدن محموله، خودرو را مقابل درِ ایستگاه آتشنشانی قلعهمیر متوقف کرد و همین اقدام باعث شد عملیات اطفا بدون اتلاف وقت آغاز شود.
نادری افزود: نیروهای عملیاتی مستقر در ایستگاه، تحت فرماندهی علی جانقلی، با استفاده از دو بند هوز ۱/۵ و اعمال متد کولینگ و مهپاشی آب، توانستند حریق را در مدت ۲۰ دقیقه بهطور کامل مهار کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی گلستان تأکید کرد که مواد مشتعل شامل اسفنج، پارچه مبلی و کلاف چوب در دسته حریقهای کلاس A قرار دارند و سرعت و دقت در اجرای متد سرد کردن نقش اساسی در جلوگیری از گسترش آتش دارد.
وی خاطرنشان کرد: اقدام هوشمندانه راننده و آمادگی لحظهای پرسنل ما موجب شد این حریق بدون هیچگونه مصدومیت و تلفات مدیریت شود.
در این حادثه، اتاق بار کامیونت و محموله مبلمان بهطور کامل دچار سوختگی شدند، اما از سرایت آتش به سایر خودروها و بخشهای مجاور جلوگیری شد.
نادری در پایان توصیه کرد: مواد جامد قابلاشتعال مانند اسفنج و پارچه، در صورت کوچکترین جرقه یا گرما، به سرعت شعلهور میشوند و رعایت اصول ایمنی، بررسی سیستم برق خودرو و استفاده از تجهیزات استاندارد در حمل این نوع بارها ضروری است.
