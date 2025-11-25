ارادت اهل سنت به حضرت زهرا (س)؛ فاطمیه پایگاه همگرایی امت اسلام

خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان_گروه دین، حوزه و اندیشه، احمد کوثری، مدیر گروه امت و تمدن پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام: لقب «سیده نساءالعالمین» برای حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) در منابع معتبر شیعه و اهل سنت نقل شده است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «فاطمة بضعةٌ منّی» و نیز «إنّ الله لَیَغضَبُ لِغَضَبِ فاطمة و یرضی لرضاها»؛ احادیثی که هر دو مکتب آنها را معتبر دانستهاند. این اشتراک، زمینهای قوی برای همدلی همه مسلمین است؛ رضای خداوند در رضای آن حضرت و محبت به ایشان از مشترکات دینی ماست.
ارادت اهل سنت به حضرت زهرا (سلام الله علیها) نیز در کلام بزرگانشان آشکار است؛
شیخ علی جمعه، مفتی سابق مصر: «هنگام بردن نام حضرت زهرا، علیهاالسلام بگوییم؛ پیامبر فرمود: فاطمه پاره تن من است.»
دکتر عدنان ابراهیم، متفکر سرشناس اهل سنت: «من خادم نعلین فاطمهام.»
شیخ عمر حفیظ، رئیس دانشگاه بینالمللی دارالمصطفی در یمن: «اولین راه رسیدن به خداوند ارتباط قلبی با حضرت فاطمه است.»
این شواهد نشان میدهد محبت به حضرت زهرا (سلام الله علیها) نه فقط در تشیع، بلکه در قلب اهل سنت نیز ریشهدار است.
الگوی رفتاری بر اساس بیانات رهبر انقلاب
حضرت آیتالله خامنهای ضمن تکیه بر مساله الگوگیری از حضرت صدیقه طاهره فرمودهاند: «در میان خصوصیّات برجسته و ممتاز فاطمهی زهرا (سلام الله علیها)، یکی از خصوصیّات بسیار برجسته «جهاد تبیین» فاطمهی زهرا است. ایشان دو خطابهی ممتاز و نامدار ایراد کردند» اما در تبیین «مدیریت وحدت در فاطمیه» دو اصل اساسی را مطرح کردهاند؛ پرهیز از بدزبانی و اهانت. بدزبانی، بدگویی و مانند اینها بایستی در جامعه جمع بشود… مکتب ائمّه (علیهم السّلام) و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبرّا است. شما نگاه کنید فاطمهی زهرا (سلام الله علیها) دو خطبهی طوفانی ایراد کردهاند؛ دو خطبهی به معنای واقعی کلمه طوفانی. یکی در مسجد در میان انبوه متراکم مردان، یکی هم خطاب به زنان مدینه که پُر است از مطالب بسیار مهم و اعتراضی -اعتراض- و تنبیه نسبت به مفاهیم برجستهی اسلامی که فاطمهی زهرا (سلام الله علیها) در مورد آنها خطر را احساس میکرد، لکن در این دو خطبهی مهم و بزرگ و پُرشور، یک کلمهی هتک و زشت و توهینآمیز وجود ندارد؛ [و همهی کلمات،] کلماتِ محکم و مستحکم، بیاناتِ متین و متقن.
اجتناب از طرح مسائل اختلافافکن؛ در ذکر مناقب آن بزرگوار باید دقت شود که مسائل اختلافافکن مطرح نشود زیرا امروز سیاست اهریمنی جبههی استکبار ایجاد اختلاف بین شیعه و سنّی است / البته بیان تاریخ با رعایت موازین، ادب و در نظر گرفتن مصالح اشکالی ندارد اما نباید اختلاف و بغض ایجاد شود / روحانیت معظم نباید اجازه دهد که با رنجاندن اهل سنت، نقشهی اختلافافکنی آمریکاییها و صهیونیستها اجرا شود.
فاطمیه؛ از عزاداری تا تمدنسازی
فاطمیه یک میراث عظیم هزار و چهارصد ساله است که ضمن حفظ کامل آن و بدون از بین بردن بخشی از آن، میتواند به یک پایگاه همگرایی امت اسلامی بدل شود. محبت مشترک، الگوی رفتاری عزتمندانه و پرهیز از زبان تخریب، همزمان عزاداری را حفظ میکند و سرمایه اجتماعی امت را در راستای مواجهه با استکبار جهانی و صهیونیسم و ظالمین کافر هدایت مینماید.
