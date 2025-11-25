به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفتم آذر، روز بزرگداشت نیروی دریایی، با تبریک این روز به ملت ایران، همرزمان و خانوادههای شهدای این نیرو، هفتم آذر را روز فداکاری و یادآور رشادتهای دریادلان ارتش دانست و تأکید کرد: خون پاک شهدا و پیکر پاک شهدا در اعماق آبهای نیلگون خلیج فارس سندی از حقانیت ایران است.
وی با اشاره به نقش نیروی دریایی در دفاع مقدس اظهار کرد: این نیرو توانست توان دریایی رژیم بعث را از بین ببرد و از شریان اقتصادی کشور دفاع کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: این نیرو در عرصههای بینالمللی نیز با اقتدار ظاهر شده و توانسته در آبهای دوردست از منافع جمهوری اسلامی ایران صیانت کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به سیاستهای ۹ گانه دریا محور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: اجرای این سیاستها از وظایف اصلی نیروی دریایی است و حضور مستمر در آبهای بینالمللی لازمه تحقق این سیاستها به شمار میرود.
وی اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱۰۳ ناوگروه به آبهای آزاد اعزام شده و هماکنون نیز دو ناوگروه در این مناطق در حال انجام مأموریت هستند.
نگاه نیروی دریایی ارتش مبتنی بر تعامل با کشورهای دوست است
دریادار ایرانی نگاه نیروی دریایی ارتش را مبتنی بر تعامل و همکاری با کشورهای همسایه و دوست دانست و تأکید کرد: این همکاریها میتواند امنیت آبراهها و ایمنی خطوط کشتیرانی را تضمین کند.
فرمانده نیروی دریایی همچنین از رونمایی تجهیزات و شناورهای جدید در روزهای آینده خبر داد و آن را گامی در جهت اجرای بهتر مأموریتهای این نیرو عنوان کرد.
او با اشاره به همکاری گسترده با دانشگاهها، مراکز علمی و مؤسسات تحقیقاتی گفت: این تعاملات موجب ارتقای امنیت و ایمنی دریایی شده است.
وی درباره آمادگی نیروی دریایی برای مقابله با تهدیدات تصریح کرد: ارتقای آمادگی، اولویت مشترک همه ارتشهای جهان است و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده است.
وی حضور دو ناوگروه در آبهای اقیانوسی و آمادگی دو ناوگروه دیگر برای اعزام را نشانه توانمندی این نیرو در دفاع از منافع کشور دانست و گفت: این حضور بیانگر استمرار جریان تجاری و اقتصادی و امنیت خطوط کشتیرانی است.
دریادار ایرانی عملکرد یکساله نیروی دریایی را مثبت ارزیابی کرد و از برگزاری رزمایشهای مرکب و مشترک با کشورهای دوست، حضور در رویدادهای علمی و نظامی بینالمللی، میزبانی برنامههای جهانی و کسب رتبههای برتر در مسابقات نظامی به عنوان دستاوردهای مهم این دوره یاد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها گفت: دشمنان تلاش میکنند این اقدامات را با عنوان تحریمهای سازمان ملل معرفی کنند، اما در حقیقت این تحریمها متوجه خودشان است. شناورها و کشتیهای ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی ایران بدون محدودیت در حال انجام مأموریت هستند و بسیاری از کشورها با ایران تعامل دارند. او مأموریت ناوگروه ۸۶ را نمونه بارز بیاثر بودن تحریمها در عملکرد نیروی دریایی دانست.
دریادار ایرانی تاکید کرد: امروز بیش از صدها فروند شناور در پهنههای اقیانوسی تحت اسکورت نیروی دریایی ارتش قرار دارند و محمولههای تجاری را در امنیت کامل جابجا میکنند.
وی با اشاره نقش آفرینی ایران در نشست فرماندهان حاشیه اقیانوس هند و دریای خزر گفت: در حوزه تأمین امنیت و به برکت خون شهدا با توجه به ظرفیتهایی که در اختیار داریم به عنوان الگویی در زمینه تأمین امنیت و تعاملات چند وجهی و چند بعدی شناخته میشویم. تا امروز بیش از ۱۰۳ ناو گروه به دریاها اعزام شده است و امروز دو ناو گروه ارتش در ماموریتهایی بینالمللی در شرق و جنوب قاره آفریقا در حال عزیمت و حضور هستند تا بتوانند در مأموریتهای تعیینی خود علاوه بر حوزه امنیتی در زمینه دیپلماسی دفاعی به درستی نقشآفرینی فعالی داشته باشند.
تلاش ما این است که نه فقط امنیت بلکه ایمنی را در پهنههای اقیانوسی برقرار کنیم
دریادار ایرانی تأمین امنیت جهانی کمک به رویدادهای بشردوستانه و توجه به همه کشورهایی که با احترام با مردم ما صحبت میکنند را از جمله باورهای مردم ایران در نقشآفرینی بینالمللی نیروی دریایی عنوان کرد.
وی تاکید کرد: نیاز ما این است که برای ماندگاری و تداوم عملیاتها در اقیانوسها، تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشیم؛ در همین راستا به برکت هفتم آذر طی روزهای آینده الحاق شناورهایی را خواهیم داشت تا در پهنههای اقیانوسی بتوانیم ضمن تأمین امنیت اقتصادی و خطوط کشتیرانی در رویدادهای بینالمللی حضور جدی و مؤثری داشته باشیم. قطعاً حضور ما در حوزههای اقیانوسی ممکن است مورد خوشایند و رضایت بسیاری نباشد اما در این زمینه وظایفی بر عهده نیروی دریایی ارتش سپرده شده است. امروز ما توانستهایم با تمام مراکز امنیت دریایی حاشیه اقیانوس هند ارتباط لحظهای و تبادل اطلاعات داشته باشیم و احیاناً اگر آنها نیازی به کمک داشته باشند به سرعت در آن منطقه حضور پیدا کنیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: همه تلاش ما این است که نه فقط امنیت بلکه ایمنی را در پهنههای اقیانوسی برقرار کنیم. قطعاً در حوزههای علمی نیز توانمندیهایی داریم و از دانشمندان کشور رأی حضور در هر جای اقیانوسها پشتیبانی خواهیم کرد.
دریادار ایرانی در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره توان دفاعی و آمادگی نداجا در برابر تهاجمات دشمن تصریح کرد: به لطف و دعای خیر مردم عزیز دو ناوگروه ما همزمان در پهنههای اقیانوسی حضور دارند و دو ناو گروه دیگر نیز در حال آماده شدن برای اعزام به پهنههای اقیانوسی هستند. حضور ناوگروههای ما در دریاهای بسیار دور از جمله آفریقای جنوبی است. در کنار این مأموریتها حتماً عهدهدار تأمین امنیت نیز هستیم و در این راستا نیز صدها فروند شناور تحت اسکورت نیروی دریایی قرار دارند و مفهوم آن این است که شریان اقتصادی کشور برقرار است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تأثیر بازگشت تحریمهای سازمان ملل و اجرای مکانیزم ماشه بر مأموریتهای نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه «معمولا دشمنان جمهوری اسلامی ایران سعی میکنند برای بیان مباحث خود از ظرفیتهای سازمان ملل استفاده کنند»، اظهار کرد: واقعیت صحنه این است که امروز حریمها نتیجه عکس داده است یعنی دشمنان با اعمال تحریم علیه ما، خودشان را تحریم کردند؛ دنیای امروز بسیار بزرگ است و کشورهای بسیاری در عرصه جهانی حضور دارند و به لطف خدا با وجود تحریمهای موجود امروز کشتیهای ایرانی با پرچم ایران در بنادر دنیا تردد دارند و در حال جابجایی محمولههای تجاری هستند. به نظر میرسد که تحریمها عمدتاً شامل حوزههای بشردوستانه میشود و امروز بیماران پروانهای ما و بیماران خاص مورد تحریم قرار گرفتند.
فرمانده نداجا با اشاره به حضور ناوگروه ۸۶ در اقیانوس آرام گفت: وقتی این ناو گروه در اقیانوس آرام حضور داشت رسماً اعلام شد که این ناوگروه تحریم شده است و رسماً نیز اعلام شد که اجازه عبور این ناو گروه از کانال پاناما داده نمیشود، گرچه در آن ایام تصمیمی برای عبور از کانال پاناما نداشتیم اما این ناو گروه وارد بنادر کشورهای خارجی شد و فرهنگ ایرانی اسلامی را ارائه کرد و تحسین کشورهای میزبان را برانگیخت.
کارهای خارقالعادهای در آینده انجام میدهیم
دریادار ایرانی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نیروی دریای ارتش تجهیزات لازم برای حرکت به سمت قطب جنوب را در اختیار دارد؟ عنوان کرد: امروز جنوبگان محل حضور دانشمندان است و دانشمندان کشور ما نیز در حال آمادهسازی خود برای حضور در این محل هستند و ما نقش پشتیبان را انجام میدهیم تا این عزیزان را از دریاها عبور دهیم و به جنوبگان برسانیم و قصدی برای حضور نظامی در این مناطق نداریم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای نداجا برای رونمایی از تجهیزات جدید طی روزهای آتی اظهار کرد: قطعاً برنامههای رونمایی خواهیم داشت و به امید خدا طی روزهای آینده شاهد الحاق آنها خواهیم بود.
فرمانده نداجا در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مجدداً شاهد اعزام ناو گروههایی با مأموریت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش به آبهای بینالمللی خواهیم بود؟ با بیان اینکه «ناوگروه ۸۶ دیگر تکرار نمیشود و اگر تکرار شود دیگر اولین نخواهد بود»، اظهار کرد: در جریان مأموریت این ناوگروه، بیشترین و سختترین مسیر دریانوردی طی شد و بخشی از مسیری که این ناو گروه طی کرد برای نخستین بار در دنیا توسط دریانوردان ایرانی تجربه شد. به نظر میرسد که ما در آینده میتوانیم کارهای خارقالعادهای انجام دهیم اما هیچ فعالیتی به ناوگروه ۸۶ نخواهد رسید.
به گزارش مهر، در پایان نشست خبری در مراسمی با حضور امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و امیرحسین کریمی معاون شرکت ملی پست پاس گرامیداشت مأموریت ناوگروه ۸۶ نداجا، از تمبر یادبود این ناو گروه با عنوان «مأموریت اقتدار دور دنیا در ۸ ماه» رونمایی شد
نظر شما