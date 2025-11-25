به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مدل توانایی کلواد برای نوشتن کدهای دقیق، خلق عامل‌های هوشمند پیشرفته و بهینه‌سازی جریان‌های کاری سازمانی از طریق تحلیل ابزار صفحات گسترده(spreadsheet) و داده‌های مالی بهبود می بخشد.

مدل جدید هوش مصنوعی درحالی ارائه شده که آنتروپیک با پشتیبانی آمازون با اوپن ای آی ودیگر رقبا برای توسعه مدل‌های زبانی بزرگ پیشرفته‌تر با هدف دستیابی به قابلیت‌هایی فراتر از هوش انسان با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

اپوس ۴.۵ از جمله مدل‌های قدرتمند خانواده کلاود است و قابلیت استدلال عمیق، حافظه، کدنویسی و عملکرد چند منظوره در طیف وسیعی از کاربردهای رایانه را از جمله انجام امور مالی مانند مدلسازی و پیش بینی ارائه می‌کند.

به گفته آنتروپیک عامل‌های این هوش مصنوعی به طور خودکار قابلیت‌هایشان را ارتقا می‌دهند و چشم اندازهایی ازفعالیت های گذشته را ذخیره می‌کنند تا در آینده از آنها استفاده شود.