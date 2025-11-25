  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

مدل هوش مصنوعی جدید آنتروپیک قابلیت‌های کد نویسی را ارتقا می دهد

مدل هوش مصنوعی جدید آنتروپیک قابلیت‌های کد نویسی را ارتقا می دهد

استارت آپ آنتروپیک از نسخه ارتقا یافته مدل اپوس(Opus) رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مدل توانایی کلواد برای نوشتن کدهای دقیق، خلق عامل‌های هوشمند پیشرفته و بهینه‌سازی جریان‌های کاری سازمانی از طریق تحلیل ابزار صفحات گسترده(spreadsheet) و داده‌های مالی بهبود می بخشد.

مدل جدید هوش مصنوعی درحالی ارائه شده که آنتروپیک با پشتیبانی آمازون با اوپن ای آی ودیگر رقبا برای توسعه مدل‌های زبانی بزرگ پیشرفته‌تر با هدف دستیابی به قابلیت‌هایی فراتر از هوش انسان با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

اپوس ۴.۵ از جمله مدل‌های قدرتمند خانواده کلاود است و قابلیت استدلال عمیق، حافظه، کدنویسی و عملکرد چند منظوره در طیف وسیعی از کاربردهای رایانه را از جمله انجام امور مالی مانند مدلسازی و پیش بینی ارائه می‌کند.

به گفته آنتروپیک عامل‌های این هوش مصنوعی به طور خودکار قابلیت‌هایشان را ارتقا می‌دهند و چشم اندازهایی ازفعالیت های گذشته را ذخیره می‌کنند تا در آینده از آنها استفاده شود.

کد خبر 6667581
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها