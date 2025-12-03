مدیر ارشد اوپن ای آی هشدار کد قرمز را فعال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته آلتمن یک یادداشت داخلی برای کارمندان فرستاده و اعلام کرده به فعالیت بیشتری برای ارتقای سرعت چت بات هوش مصنوعی، اعتبار و ویژگی‌های شخصی سازی آن نیاز است.

هفته گذشته سومین سالگرد عرضه چت جی پی تی بود که به جرقه‌ای جهانی و شکوفایی فناوری هوش مصنوعی مولد تبدیل شد اما این شرکت از آن زمان تاکنون با افزایش رقابت از سوی شرکت‌های دیگر از جمله گوگل روبرو است که ماه گذشته جمینای ۳، آخرین نسخه دستیار هوش مصنوعی خود را عرضه کرد.

آلتمن در پاییز سال جاری میلادی اعلام کرد چت جی پی تی بیش از ۸۰۰ میلیون کاربر فعال هفتگی دارد. اما این شرکت که ارزش آن ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، هنوز سودآور نیست و بیش از یک هزار میلیارد دلار تعهد مالی به ارائه‌دهندگان خدمات ابری و تولیدکنندگان تراشه دارد که سیستم‌های هوش مصنوعی آن را پشتیبانی می‌کنند.

به همین دلیل ریسک آنکه اوپن ای آی نتواند درآمد کافی برای برآورده کردن انتظارات سرمایه‌گذارانی مانند اوراکل و انویدیا کسب کند، نگرانی‌ها درباره وجود حباب در حوزه هوش مصنوعی را افزایش داده است.

نیک تورلی رئیس بخش چت جی پی تی در اوپن ای آی، روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: جست‌وجوی آنلاین یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های محصول است، زیرا شرکت روی توانمندتر کردن چت جی پی تی و هوشمندتر، شهودی‌تر و شخصی‌تر کردن آن تمرکز دارد.

اوپن ای آی از حق عضویت پرمیوم چت جی پی تی درآمد دارد اما بیشتر کاربران از نسخه رایگان این مدل هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این شرکت همچنین مرورگر اینترنتی اطلس را در ماه اکتبر عرضه کرد تا با کروم (مرورگر گوگل) رقابت کند.

اما این شرکت هنوز فروش تبلیغات در چت جی پی تی را آزمایش نکرده است. گوگل نیز از همین طریق درآمدزایی می‌کند. در یادداشت آلتمن ذکر شده شرکت مذکور کار روی تبلیغات، عامل‌های هوش مصنوعی برای سلامت و خرید و یک دستیار شخصی به نام پالس را به تأخیر می‌اندازد.