به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت پایه این محصول ۱۸۹۹ یوان (۲۶۸.۲۵ دلار) برای هدست تعیین شده و با مدل هوش مصنوعی لافانگ علی‌بابا فعال می‌شود. این گجت برخلاف نمونه‌های مشابه، مانند محصولات متا، شبیه یک عینک معمولی با قاب پلاستیکی به نظر می‌رسد.

علی‌بابا اعلام کرده است که این عینک‌ها به‌طور کامل با اپلیکیشن‌های این شرکت، از جمله علی‌پی و وب‌سایت خرید تائوبائو، یکپارچه هستند؛ به‌طوری که کاربر می‌تواند از آنها برای فعالیت‌هایی مانند ترجمه در حال حرکت و شناسایی بلادرنگ قیمت استفاده کند.

«لی چنگ‌دونگ»، تحلیلگر صنعت الکترونیک در پکن، می‌گوید: «قدرت علی‌بابا در بخش‌های خرید، پرداخت و ناوبری است؛ بنابراین عینک هوش مصنوعی این شرکت بیشتر نقش یک دستیار را ایفا می‌کند.»

او افزود: «علی‌بابا در تلاش است وارد بازار محصولات مصرفی هوش مصنوعی شود و در همین راستا، اوایل ماه جاری یک به‌روزرسانی بزرگ برای چت‌بات هوش مصنوعی خود ارائه کرده است.»

عینک هوش مصنوعی کوارک اکنون در پلتفرم‌های بزرگ تجارت آنلاین چین، از جمله جی‌دی.کام، Tmall و Douyin عرضه شده است؛ هرچند هنوز آمار فروش آن اعلام نشده است.