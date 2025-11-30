به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، افزونهای جدید طراحی شده که نتایج جستجو را فیلتر میکند تا فقط محتوایی را نمایش دهد که پیش از تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ – زمان عرضه عمومی ChatGPT – منتشر شدهاند.
هدف از توسعه این ابزار آن است که کاربران بتوانند در فضای وب بدون مواجهه با محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی جستجو کنند. این افزونه در مرورگرهای فایرفاکس و کروم فعال است و با استفاده از فیلترهای جستجوی گوگل، نتایج را به بازه زمانی پیش از ظهور گسترده مدلهای مولد محدود میکند.
«تگا برین» هنرمند و پژوهشگری که این ابزار را ساخته، پس از افزایش نگرانیها درباره هجوم محتوای مصنوعی و کاهش اعتماد عمومی به اطلاعات آنلاین، تصمیم به ایجاد آن گرفت. او میگوید: «چیزی که زمانی در فیسبوک و ایکس بهعنوان پستهای عجیب دیده میشد، حالا به یک روتین روزمره تبدیل شده؛ عکسهای ساختگی، نقدهای تولیدشده با هوش مصنوعی، تبلیغات جعلی و مقالاتی که با مدلهای مولد نوشته شدهاند اکنون همهجا هستند.»
برین معتقد است ابزارهای قدرتمندی مانند Sora 2 تشخیص واقعیت را دشوار کردهاند و بار ذهنی کاربران در فعالیتهای آنلاین را افزایش میدهند.
در حال حاضر، Slop Evader در هفت وبسایت از جمله یوتیوب، ردیت، استکاکسچنج و مامزنت قابل استفاده است. تجربه کار با این افزونه نشان میدهد که نتایج جستجو «انسانیتر» به نظر میرسند؛ اما از سوی دیگر، دسترسی کاربران به هرگونه محتوای جدید را محدود میکند.
بهعنوان مثال، با فعال بودن این افزونه، امکان مشاهده اخبار تازه یا وبسایتهایی که پس از سال ۲۰۲۲ ایجاد شدهاند وجود نخواهد داشت.
