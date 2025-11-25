  1. استانها
باقری‌شکیب: هوای همدان تا پنجشنبه پایدار است

همدان-کارشناس هواشناسی همدان گفت: هوای استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و امشب با افزایش ابر، دمای کمینه در اکثر نقاط دو تا سه درجه افزایش می‌یابد.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، طی امشب و فردا با عبور موجی ضعیف از فراز منطقه، ضمن افزایش نسبی ابر، بهبود کیفیت هوا در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از لحاظ دمایی، تغییر محسوسی در میانگین دما وجود ندارد، با این حال افزایش ابر طی امشب سبب می‌شود دمای کمینه در بیشتر نقاط استان دو تا سه درجه افزایش یابد و از صبح پنجشنبه به بعد مجدد شاهد روند کاهش دمای شبانه باشیم.

کارشناس هواشناسی همدان با اشاره به آخرین مقادیر دما در ایستگاه‌های استان گفت: روز گذشته بیشینه دما از شهرهای نهاوند، اسدآباد، ملایر و تویسرکان تا حدود ۲۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شد و سردترین نقطه استان نیز شهر بهار بود که صبح امروز دمای منفی ۷ درجه را ثبت کرده است.

وی افزود: در مرکز استان، دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ درجه بالای صفر تا منفی ۶ درجه در نوسان بوده است و انتظار می‌رود شرایط نسبتاً آرام جوی تا پایان هفته ادامه یابد.

باقری‌شکیب در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری هوا، به شهروندان توصیه می‌شود در روزهای پیش‌رو از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز به‌ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی خودداری کنند و گروه‌های حساس نکات بهداشتی لازم را رعایت کنند.

