محمدحسن باقریشکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی، طی امشب و فردا با عبور موجی ضعیف از فراز منطقه، ضمن افزایش نسبی ابر، بهبود کیفیت هوا در اکثر نقاط استان پیشبینی میشود.
وی افزود: از لحاظ دمایی، تغییر محسوسی در میانگین دما وجود ندارد، با این حال افزایش ابر طی امشب سبب میشود دمای کمینه در بیشتر نقاط استان دو تا سه درجه افزایش یابد و از صبح پنجشنبه به بعد مجدد شاهد روند کاهش دمای شبانه باشیم.
کارشناس هواشناسی همدان با اشاره به آخرین مقادیر دما در ایستگاههای استان گفت: روز گذشته بیشینه دما از شهرهای نهاوند، اسدآباد، ملایر و تویسرکان تا حدود ۲۱ درجه سانتیگراد گزارش شد و سردترین نقطه استان نیز شهر بهار بود که صبح امروز دمای منفی ۷ درجه را ثبت کرده است.
وی افزود: در مرکز استان، دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ درجه بالای صفر تا منفی ۶ درجه در نوسان بوده است و انتظار میرود شرایط نسبتاً آرام جوی تا پایان هفته ادامه یابد.
باقریشکیب در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری هوا، به شهروندان توصیه میشود در روزهای پیشرو از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز بهویژه در مناطق مرکزی و صنعتی خودداری کنند و گروههای حساس نکات بهداشتی لازم را رعایت کنند.
