باد شدید و بارش برف مهمان آخر هفته همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقری‌شکیب صبح یکشنبه با اشاره به وضعیت آب و هوای همدان اظهار کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز یکشنبه هفتم دی‌ماه و فردا، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پدیده غالب در استان همدان خواهد بود و در برخی نقاط نیز بارش‌های خفیف و پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود.

باقری‌شکیب افزود: طی ساعاتی از امشب و همچنین فردا شب، با تقویت نسبی سامانه بارشی، انتظار داریم بارش‌ها افزایش یابد که عمدتاً در مناطق نیمه غربی استان و به شکل برف خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان ادامه داد: در طول روز نیز وزش باد شدید به‌عنوان پدیده غالب در سطح استان تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به تغییرات دمایی بیان کرد: از نظر دمایی، برای صبح فردا تغییرات محسوس دما پیش‌بینی نمی‌شود، اما از صبح سه‌شنبه کاهش دماهای کمینه در اکثر نقاط استان آغاز خواهد شد.

باقری‌شکیب خاطرنشان کرد: برای صبح روز چهارشنبه، دمای کمینه هوا در برخی نقاط استان تا منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد نیز کاهش خواهد یافت.

وی در پایان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشینه دمای استان از فامنین، بهار و کبودرآهنگ با ۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و کمینه دما نیز صبح امروز از گلتپه با منفی ۲ درجه ثبت شده است؛ همچنین دمای هوای همدان طی ۲۴ ساعت اخیر بین ۳ تا ۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.