محمدحسن باقری‌شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین داده‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، آسمان استان طی امروز یکشنبه ۱۶ آذر عمدتاً صاف تا کمی ابری بود اما به دلیل پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق شهری و صنعتی مشاهده می‌شود.

باقری‌شکیب افزود: از اواخر امشب و به‌ویژه روز دوشنبه، سامانه بارشی وارد استان همدان می‌شود و بارش‌ها نخست از نواحی غربی آغاز خواهد شد.

وی عنوان کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته، در اغلب نقاط استان بارش‌های پراکنده به شکل باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به شدت بارش‌ها بیان کرد: شدت بارش‌ها طی ساعاتی از سه‌شنبه شب و همچنین روز چهارشنبه در بیشتر شهرستان‌های استان قابل توجه خواهد بود. در ارتفاعات نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییرات دمایی، بیان کرد: از امشب افزایش چند درجه‌ای در دمای کمینه شبانه را شاهد خواهیم بود اما از روزهای پایانی هفته، دوباره کاهش دما رخ می‌دهد.

باقری‌شکیب خاطرنشان کرد: بیشینه دمای روز گذشته در شهرستان‌های اسدآباد، نهاوند و بهار با ۱۵ درجه ثبت شده و کمینه دمای صبح امروز در کبودرآهنگ و قهاوند با منفی ۴ درجه گزارش شده است. همچنین دمای شهر همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۵ درجه و منفی یک درجه در نوسان بوده است.

وی در پایان با اشاره به پایداری جوی روزهای اخیر، از شهروندان خواست توصیه‌های هواشناسی را جدی گرفته و در روزهای آینده به‌ویژه هنگام بارش‌ها، احتیاط لازم را در ترددهای جاده‌ای داشته باشند.