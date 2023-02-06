همدان برفی می شود

محمدحسن باقری شکیب در گفتگو با مهر گفت: در برخی از ساعات روز سه شنبه علاوه بر بارش‌های پراکنده و خفیف وزش باد شدید را نیز در استان خواهیم داشت و از بعدازظهر سه شنبه تا صبح پنج شنبه بارش‌ها عمدتاً به شکل برف بوده و در برخی از ساعات بارش برف را به ویژه در نیمه غربی استان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه، به دلیل وزش باد و کولاک و برف را در گردنه‌های استان پیش بینی می‌کنیم؛ افزود: از روز پنج شنبه و جمعه کاهش محسوس دما را در استان داریم و دمای کمینه در برخی از نقاط استان برای صبح جمعه به منفی ۱۴ درجه هم خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی استان همدان یادآور شد: روز گذشته اسدآباد با دمای ۹ درجه گرم‌ترین شهر و صبح امروز شهرستان رزن و شهر شیرین سو با دمای منفی ۶ درجه سردترین شهرهای استان گزارش شدند.

باقری شکیب بیان کرد: تغییرات دمایی در استان همدان بین ۶ و منفی ۵ درجه بود و امشب نیز در سردترین ساعات دمای هوا در همدان به منفی ۲ درجه خواهد رسید.