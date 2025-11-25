محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آسمان استان صاف بوده ولی از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی ابراز کرد: بارش بسیار ضعیف استان را فرا می‌گیرد ولی از هفته آینده شاهد بارش‌های خوبی در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

رحمان نیا تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۶ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.