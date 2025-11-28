رحمان نیا: کاهش دما در زنجان تداوم دارد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آخرین داده‌های سامانه‌های پایش جوی، روند کاهش دما در مناطق سردسیر استان همچنان ادامه دارد و طی روزهای آینده کمینه دما در برخی نقاط به محدوده‌های منفی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته اختلاف دمای قابل‌توجهی در نقاط مختلف استان ثبت شده است، افزود: ایستگاه خیرآباد با ثبت ۸ درجه زیر صفر سردترین و ایستگاه گیلوان با ثبت ۱۹ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین با اشاره به داده‌های استخراج‌شده از ایستگاه‌های هواشناسی در هفتم آذر ۱۴۰۴ گفت: بررسی نقشه‌ها و گزارش‌های ایستگاهی نشان می‌دهد نوسان دمایی در برخی مناطق استان به بیش از ۲۵ درجه رسیده که این موضوع بیانگر پایداری جوی و حاکمیت هوای سرد شبانه در منطقه است.

رحمان نیا با اشاره به لزوم توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی، گفت: کشاورزان، رانندگان و گروه‌های حساس باید نسبت به تغییرات دمایی و احتمال یخبندان صبحگاهی هوشیار باشند.