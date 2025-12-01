رحمان نیا: هشدار سطح زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی ابراز کرد: بارش باران و برف تا اواخر امروز در استان مهمان زنجانی‌ها است و روزهای آینده‌ها هم به صورت پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: در ارتفاعات کوهستانی بارش‌ها به صورت برف خواهد بود که در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است و رانندگان برای تردد در جاده‌های کوهستانی استان حتماً احتیاط کنند.

رحمان نیا همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد: در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان چهار درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز هوا سردتر شده است.