رحمان نیا: هشدار سطح زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان خبر داد. 

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی ابراز کرد: بارش باران و برف تا اواخر امروز در استان مهمان زنجانی‌ها است و روزهای آینده‌ها هم به صورت پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: در ارتفاعات کوهستانی بارش‌ها به صورت برف خواهد بود که در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است و رانندگان برای تردد در جاده‌های کوهستانی استان حتماً احتیاط کنند.

رحمان نیا همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد: در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان چهار درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز هوا سردتر شده است.

