کاهش قیمت جهانی نفت در معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، در معاملات امروز بازار جهانی انرژی قیمت نفت برنت ۲۹ سنت معادل ۰.۴۷ پایین آمد و به ۶۳.۰۸ دلار رسید.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم ۲۵ سنت نسبت به دیروز کمتر شد و به ۵۸.۵۹ دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد.

بر اساس اعلام پایگاه رسمی سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، متوسط قیمت هر بشکه نفت تولیدی کشورهای عضو این نهاد با قیمت حدود ۶۳ دلار در حال معامله است.

به گزارش رویترز، روز گذشته قیمت نفت در بازار جهانی یک درصد افزایش یافته بود و دلیل آن هم افزایش احتمال پایین آمدن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا از یک سو و از سوی دیگر ابهامات مربوط به پیشنهاد صلح در اوکراین بوده است.

در واقع جدی شدن موضوع صلح در اوکراین که به افزایش صادرات نفت روسیه منجر می‌شود، می‌تواند قیمت نفت در بازار جهانی را بیش از این کاهش دهد.

به گزارش مهر، اخیراً آمریکا یک پیشنهاد صلح بین روسیه و اوکراین را مطرح کرده که رفته رفته شکاف بین طرف‌ها برای رسیدن به صلح در حال کمتر شدن است و به احتمال زیاد دلیل کاهش امروز قیمت نفت در بازار جهانی هم همین نزدیک شدن گام به گام روسیه و اوکراین به توافق صلح است.