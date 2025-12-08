آورده صلح در اوکراین و کاهش نرخ بهره در آمریکا برای بازار جهانی نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازار جهانی نفت روز جمعه در بالاترین سطح خود در بیش از دو هفته اخیر بسته شد.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که به احتمال ۸۴ درصد بانک مرکزی آمریکا در نشست آتی خود که فردا و پس فردا برگزار می‌شود نرخ بهره دلار را ۰.۲۵ دیگر کاهش خواهد داد؛ این اقدام با هدف کمک به افزایش رشد اقتصادی در دستور کار این بانک قرار گرفته که متعاقباً به بالا رفتن تقاضای حامل‌های انرژی منجر می‌شود.

از سوی دیگر مذاکرات صلح در اوکراین هم هم در اروپا و هم در آمریکا به طور جدی دنبال می‌شود؛ البته اختلاف نظرها بر سر جزئیات طرح‌های صلح ارائه شده به خصوص از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همچنان باقیست.

کارشناسان مؤسسه ANZ بر این باورند که در صورتی که این مذاکرات به نتیجه برسد شاهد افزایش عرضه حداقل ۲ میلیون بشکه‌ای روزانه نفت به بازار جهانی خواهیم بود.

ویوک دهار، کارشناس بانک مشترک المنافع استرالیا، می‌گوید: اصلی‌ترین عامل کاهش دهنده قیمت نفت در شرایط کنونی همین آتش بس در اوکراین است و از سوی دیگر آسیب به تأسیسات نفتی روسیه هم یکی از مهم‌ترین عوامل بالابرنده قیمت نفت به شمار می‌رود.

وی بر این باور است که نگرانی‌ها نسبت به بروز مازاد عرضه نفت به بازار جهانی بالاخره به واقعیت تبدیل می‌شود و روسیه بالاخره خواهد توانست تحریم‌های کنونی را دور زده فرآورده‌های نفتی خود را با حجم زیاد وارد بازار جهانی کند؛ این اتفاق قیمت نفت برای سال آینده را به نزدیک ۶۰ دلار در هر بشکه پایین خواهد آورد.